Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, revela si aceptará entrevista con Adrián Marcelo a cambio de miles de pesos

Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, responde con una contrapropuesta tras la oferta de Adrián Marcelo. Créditos: Créditos: IG, leticiagdenigris - ViX

Adrián Marcelo volvió a encender las redes sociales tras manifestar su interés por entrevistar a un miembro de la familia de Nigris luego del triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó meses atrás, cuando el ex habitante de LCDLFMX, ofreció 150.000 pesos en efectivo a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, para participar en su pódcast.

En ese entonces, Doña Alegría manifestó su interés en ser entrevistada por el conductor, lo que llevó a Poncho de Nigris a expresar públicamente su desaprobación.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas, que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño”, manifestó el ex integrante de Solo para Mujeres.

La abuela de Aldo de Nigris habló sobre la propuesta de Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo vuelve a ofrecer miles de pesos para entrevistar a un integrante de la familia De Nigris

Tras varios meses y luego de la victoria de Aldo de Nigris en el reality de Televisa, Adrián Marcelo reiteró su interés en entrevistar a un integrante de la familia. En esta ocasión, dirigió su invitación de manera explícita a Doña Lety y reveló la suma ofrecida para concretar la entrevista.

“Le ofrezco 150 mil pesos a la Sra. Leticia Denigris para grabar Un Porro Con. Si acepta, favor de ponerse en contacto con mis socios para coordinar los detalles de dicho encuentro”, publicó en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

¿Doña Lety aceptó la invitación de Adrián Marcelo?

La reacción de Leticia Guajardo, también conocida como Doña Lety Alegría, no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, compartió tanto la publicación original del exconductor de SNSerio como su propia contrapropuesta.

“Pues Adrián Marcelo anda buscándome, a mí no me han contactado. Me anda buscando porque el rating ya se le acabó, yo creo, porque pues perdió La Casa de los Famosos“, expresó en un video publicado en sus instantáneas.

Y agregó: "Iba a ser el ganador y empezó con sus estupideces de psicología inversa y arruinó todo, y yo sinceramente he hecho mucho esfuerzo por mi casa, por mis cosas. Vamos a ver a qué precio llegamos”.

El triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México impulsa el interés mediático en su familia. (Más Allá del Fierro / YouTube)

Aunque la matriarca de la familia de Nigris no mencionó explícitamente la cantidad por la que está dispuesta a aceptar la entrevista, en una publicación previa colocó el número 35000. Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido públicamente a la propuesta económica, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores.