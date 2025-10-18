México

Conductor de aplicación en París presume con orgullo a pasajera mexicana su colección de monedas de México: “Yo amo su país”

Un encuentro inesperado entre una turista y un conductor se convirtió en una historia entrañable en redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

Un sencillo gesto de curiosidad
Un sencillo gesto de curiosidad y afecto cultural se convirtió en un ejemplo de conexión humana y admiración internacional.

Un video compartido en redes sociales se volvió rápidamente viral tras mostrar un momento inesperado y entrañable entre una turista mexicana y un conductor de Uber en París. La historia refleja cómo la admiración por una cultura puede trascender fronteras y generar conexiones auténticas entre personas de diferentes partes del mundo.

Todo comenzó como un viaje rutinario. La visitante mexicana subió al vehículo sin imaginar que viviría un instante que quedaría grabado en su memoria y en Internet. Al conversar con el chofer sobre su origen, su procedencia despertó una reacción inmediata:

“Espera, espera, me fascina México”, exclamó el conductor mientras buscaba algo entre sus pertenencias.

Con gran entusiasmo, el hombre comenzó a sacar de su bolsillo varias monedas y un billete mexicanos. La viajera se sorprendió ante la pasión y dedicación del chofer, quien mostraba con orgullo su pequeña colección de objetos de su país de origen. En el video, se puede observar cómo extiende la mano para enseñar cada pieza, claramente emocionado por poder compartirlas.

El conductor enseñó monedas de
El conductor enseñó monedas de México y demostró que la admiración cultural puede aparecer en cualquier lugar.

La turista, divertida y emocionada, bromeó: “Usted tiene más de un euro”, haciendo alusión al valor simbólico y afectivo de las monedas.

El conductor, contento por el comentario, respondió con una sola palabra que resumía su entusiasmo: “México”.

El clip rápidamente comenzó a acumular comentarios en redes sociales, donde los internautas reaccionaron con humor y cariño ante el gesto del chofer parisino:

  • “Le hubieras dado uno de 50 pesos del ajolote”.
  • “Está feliz presumiendo sus monedas mexicanas”.
  • “Ay, lo adoro señor taxista”.

Este episodio no solo muestra un momento tierno entre desconocidos, sino que también evidencia cómo los pequeños detalles pueden generar experiencias memorables y universales. Un simple intercambio de monedas se convirtió en una lección de curiosidad, admiración cultural y conexión humana.

El caso resalta que la pasión por un país no necesariamente se limita a quienes nacieron en él. Personas de todo el mundo pueden sentir fascinación por la historia, las tradiciones y la cultura de otros países, y esa admiración puede manifestarse de formas inesperadas y auténticas. En este caso, un conductor de París logró transmitir respeto y cariño por México a través de su gesto, dejando una impresión imborrable en su pasajera.

