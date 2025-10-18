México

Ataque armado en Acapulco deja sin vida a bebé de 9 meses y hiere a su padre en un taller de motocicletas

Un menor de 9 meses perdió la vida luego de un ataque armado en la colonia Ciudad Renacimiento, mientras que su padre recibe atención médica tras salir lesionado

Por Miguel Flores

Los hechos ocurrieron en la
Los hechos ocurrieron en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Un ataque armado perpetrado el pasado miércoles 15 de octubre en un taller de motocicletas en Acapulco, Guerrero, provocó el fallecimiento de un bebé de aproximadamente 9 meses y lesiones de bala a su padre. El incidente tuvo lugar poco después del mediodía en la colonia Ciudad Renacimiento, sobre la avenida Circuito Interior, casi en el cruce con Eje Central.

Detalles del ataque y respuesta policial

La agresión armada ocurrió alrededor de las 12:30 horas en el taller “Pimpón”. Testigos reportaron varias detonaciones, lo que movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno hasta la zona. A su llegada, las fuerzas policiales encontraron el establecimiento cerrado y aseguraron cinco casquillos percutidos de arma corta en la vía pública.

Según los informes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el padre de la víctima resultó herido durante los hechos. Tanto él como su hijo, identificado como Juan de Dios, salieron del lugar y buscaron atención por sus propios medios en el hospital Donato G. Alarcón, localizado sobre el bulevar Vicente Guerrero.

Aunque el personal médico brindó atención inmediata, cerca de las 14:00 horas se confirmó el deceso de Juan de Dios a consecuencia de heridas de bala en el abdomen.

El bebé de nueve meses
El bebé de nueve meses perdió la vida tras recibir impactos de bala en el abdomen. (EUROPA PRESS)

Indagatoria y procedimientos periciales

Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero aseguraron los indicios balísticos y abrieron una carpeta de investigación bajo los cargos de homicidio doloso y lesiones. La fiscalía inició diligencias para esclarecer los hechos, mientras que el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense de Acapulco para los trámites legales.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre la posible motivación o responsables de la agresión. Tanto la administración municipal de Acapulco como la Fiscalía estatal mantienen reserva sobre los avances de la pesquisa.

Reacciones y contexto de violencia

La escalada de violencia en Acapulco ha generado preocupación y protestas entre la población local. Usuarios en redes sociales han señalado al gobierno municipal por la falta de resultados en la prevención del delito y cuestionado la estrategia de seguridad pública. Organizaciones civiles y vecinos han demandado acciones concretas ante la persistencia de ataques armados en la ciudad, donde incluso menores de edad resultan víctimas.

