Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

El sujeto solo es acusado de delitos contra la salud, cohecho y portación de arma

Por Guadalupe Fuentes

Es el segundo sujeto capturado
Es el segundo sujeto capturado (X/@PabloVazC)

Un juez de control le dictó prisión preventiva al sujeto identificado como Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal el pasado lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

Sin embargo, las medidas cautelares no fueron por el delito de homicidio, sino por cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró mantener abiertas líneas de investigación con el objetivo de solicitar una orden de aprehensión por la posible implicación en el asesinato de David Cohen.

Por otra parte, se dio a conocer que durante la audiencia inicial, llevada acabo en los juzgados del reclusorio sur, su abogado pidió ampliar el plazo constitucional para definir la situación jurídica del imputado, por lo que el proceso continuará el próximo miércoles 22 de octubre.

Así fue la detención de Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Foto: RRSS
Foto: RRSS

La noticia fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que la aprehensión se logró tras labores de inteligencia y seguimiento en las que participaron operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

El arresto de Donovan “N” se sumó al de Héctor “N”, quien ya había sido presentado ante las autoridades por su posible participación en el ataque armado ocurrido el 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

