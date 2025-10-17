México

Síndico de Atizapán de Zaragoza denuncia desvío de recursos por software ‘fantasma’

Desde 2023 el sistema pagado, está en modo de prueba

Por Jorge Contreras

La síndico de Atizapán de
La síndico de Atizapán de Zaragoza, Leylany Arce Richard denunció el desvío de recursos por la compra de un software que está a prueba (Foto: Jorge Contreras/especial)

La segunda síndico de Atizapán de Zaragoza, Leylany Arce Richard, denunció públicamente un presunto desvío de recursos por parte del gobierno municipal, al señalar que la administración encabezada por el alcalde panista Pedro Rodríguez Villegas habría pagado casi 2 millones de pesos por un software que nunca funcionó y que, a la fecha, se mantiene en una supuesta fase de prueba desde hace más de dos años.

Fue a través de sus redes sociales que la síndico morenista expuso que en junio de 2023 el gobierno municipal contrató un sistema de ventanilla única digital con el supuesto objetivo de simplificar trámites y modernizar los servicios públicos. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, dicha plataforma nunca fue puesta en operación.

Arce Richard señaló que, pese a haberse cubierto el costo total del sistema, el ícono que aparece en la página oficial del Ayuntamiento no dirige a ningún portal funcional.

“El problema es que nunca funcionó. Más de dos años después, el acceso simplemente no lleva a un sistema operativo”, denunció.

Directora recién nombrada le confirmó que sistema está en modo prueba

La segunda síndico de Atizapán, Leylany Arce, denunció que se pagó por un software casi 2 mdp que sigue en prueba Crédito: (Leylany Richard /FB)

La funcionaria mostró además la respuesta oficial que recibió de la recién nombrada directora de Innovación y Comunicación, Jessica Ivette Díaz de León Aguilera, quien justificó la falta de funcionamiento del sistema afirmando que “aún sigue en pruebas”.

Ante dicha declaración, la síndico cuestionó la transparencia y el uso del presupuesto destinado al proyecto. “Eso no es mejora regulatoria, eso es simulación y mal uso del recurso público. Casi dos millones de pesos del erario público desaparecidos en un software que nunca existió ni va a existir”, afirmó.

Arce Richard exigió que se inicie una investigación formal para deslindar responsabilidades y determinar el destino de los recursos pagados por un sistema que, en palabras de la propia administración, nunca ha salido de la etapa de prueba.

La síndica Leylany Arce señaló
La síndica Leylany Arce señaló que al intentar entrar al sitio de ventanilla única del municipio de Atizapán, sale que la página no está disponible (especial)

Asimismo, indicó que hará las denuncias legales ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México para esclarecer esta situación.

Hasta el momento, el gobierno de Atizapán no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones. No obstante, la denuncia ha generado indignación entre habitantes del municipio, quienes cuestionan la supuesta modernización digital que nunca se materializó.

El caso podría escalar a instancias legales si se comprueba la existencia de daño al erario por el pago de un software que, según la síndico, “es completamente inexistente”.

