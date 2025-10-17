México

Sheinbaum llama a donar en centros de acopio para damnificados por lluvias, SEGOB agradece apoyo de estados

La presidenta detalló que primero se entregarán alimentos que no requieran cocción y artículos de higiene personal

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum hizo un llamado a
Sheinbaum hizo un llamado a donar víveres para los damnificados. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a donar en los centros de acopio para los damnificados en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, los cinco estados afectados por las lluvias del pasado 9 de octubre, donde hasta el momento se han reportado 72 personas fallecidas.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria precisó que inicialmente se busca apoyar a los damnificados con alimentos que no necesiten cocción y artículos de primera necesidad, especialmente de higiene personal.

“Primero, para donar esencialmente se está pidiendo agua, productos alimenticios preparados en lata principalmente por si no se tiene acceso a gas, entonces es principalmente latería, y productos de higiene, femenina, personal, pañales, esencialmente ese es. Leche en polvo, ultrapausterizada.

“Ya después, para cuando se restablezca, están llegando también el arroz, frijol, alimentos que tienen que prepararse, pero ya sería en una siguiente etapa. El mensaje es que no están solos”, dijo en Palacio Nacional.

