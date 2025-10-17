México

Reducen regiones incomunicadas tras daños por inundaciones: pasan de 288 a 127

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dijo que este avance se dio del 14 al 17 de octubre

Por Miguel Flores

Guardar
Esteva dio a conocer la
Esteva dio a conocer la información este viernes en la mañanera. (Crédito: Gobierno de México)

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que del 14 de octubre al 17 de octubre, se pasó de 288 localidades incomunicadas, a solamente 127.

“Hubo un avance significativo, 161 localidades que ya tienen paso, que ya tienen comunicación”, señaló.

Ya opera aplicación para informar levantamiento de daños en tiempo real

Además, Esteva dio a conocer que el pasado jueves se terminaron las pruebas y ya se encuentra operando una aplicación que se desarrolló para que en tiempo real se informe del levantamiento de daños.

“Esta es una aplicación muy importante, si bien ya teníamos referenciados muchos de los puntos con interrupciones y se fue poco a poco incorporando toda la información que recibíamos de estados, de municipios, y la que nosotros mismos recopilábamos, ahora viene una segunda etapa, donde verificamos, tenemos las testimoniales con fotografía y también en tiempo real se está alimentando el sistema”.

El pasado jueves se terminaron
El pasado jueves se terminaron las pruebas y ya se encuentra operando una aplicación que se desarrolló para que en tiempo real se informe del levantamiento de daños. (Unsplash)

Aseguró que la aplicación es una herramienta muy importante para la etapa que viene, e inclusive para la etapa que se está pasando, para lograr confirmar que los puntos se están atendiendo y que se están liberando.

Agradeció al equipo que desarrolló la aplicación en poco tiempo y que ahora están capacitando a las brigadas para hacer los levantamientos.

Pormenores de cada estado afectado

En Hidalgo, dijo Esteva, de los 309 caminos, 131 ya se encuentran abiertos; 90 están abiertos parcialmente y 88 se encuentran cerrados.

El número de localidades incomunicadas pasó de 84 a 77, y hay 155 máquinas y 310 trabajadores en 61 frentes.

En Veracruz se redujo el
En Veracruz se redujo el número de localidades incomunicadas de 45 a 37. EFE/ Ángel Hernández

En Puebla se pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas; hay 36 máquinas y 100 trabajadores así como 9 caminos abiertos, 14 abiertos de manera parcial y 28 cerrados.

En Querétaro, dijo Esteva, ya no hay ninguna comunidad incomunicada, y el deslave que se tuvo en San Joaquín, que ya se estaba trabajando, “son tres niveles”, y, dijo, se estará trabajando en los próximos dos días.

En San Luis Potosí tampoco ya hay comunidades sin paso, de los 18 caminos ya todos están abiertos y se trabaja en la nivelación de las vialidades.

En Veracruz se tienen 133 máquinas y 203 trabajadores en labores de caminos, pero adicionalmente hay mucha maquinaria. “Solamente en Poza Rica traemos 50 nosotros, pero hay más de 600 máquinas en Poza Rica trabajando de todas las demás dependencias”.

Se redujo el número de localidades incomunicadas de 45 a 37 y hay 30 caminos abiertos y 9 parcialmente.

Temas Relacionados

Jesús Estevasecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportesinundacioneslluviascomunicaciónla mañaneraClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 17 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 17

El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y es nominado al premio Atleta del Año 2025

Tras conquistar medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y acumular ocho preseas en Campeonatos Mundiales, Osmar Olvera, de 21 años, fue nominado al premio Atleta del Año 2025 por World Aquatic

El clavadista mexicano Osmar Olvera

Cinco plantas medicinales para reducir el colesterol alto de forma natural

El causante de distintas enfermedades cardiovasculares, el colesterol alto se puede contrarrestar con cambios de hábitos y el apoyo de productos de origen natural

Cinco plantas medicinales para reducir

Cazzu canta ‘No me pidas perdón’ de la Banda MS en Guadalajara; fans le piden un disco de regional

Julieta Cazzuchelli enfrentó las críticas que surgieron por incluir temas de regional mexicano en su show

Cazzu canta ‘No me pidas

Guerrero registra sismo que se siente levemente en Ciudad de México

El temblor ocurrió a las 7:35 horas, a una distancia de 71 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 12 km

Guerrero registra sismo que se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta fue la suma de

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Cazzu canta ‘No me pidas

Cazzu canta ‘No me pidas perdón’ de la Banda MS en Guadalajara; fans le piden un disco de regional

Abelito aclara si demandará a Máynez por usar su imagen para promoción política: “Mi mánager ya lo está viendo”

Eleazar Gómez revela a quién traicionará este viernes 17 de octubre en La Granja VIP

La mamá de Cazzu e Inti se hospedaron con los papás de Nodal en México y él estaría furioso, dice Javier Ceriani

La Granja VIP EN VIVO hoy 17 de octubre: sigue todo lo que sucede en el reality

DEPORTES

El clavadista mexicano Osmar Olvera

El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y es nominado al premio Atleta del Año 2025

Exjugador de la Selección Mexicana Sub-17 revela cómo Cruz Azul frustró su sueño europeo tras ser campeón del mundo

Cristiano Ronaldo jugaría con Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, confirma Mikel Arriola

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”