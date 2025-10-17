Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

El cantante sonorense ha logrado destacar dentro del regional mexicano. (Youtube)

Víctor Alejandro Mendívil Ramírez, conocido artísticamente como Víctor Mendívil, es un cantante, compositor y rapero mexicano de solo 19 años (cumplirá 20 en diciembre de 2025) que ha irrumpido con fuerza en la escena musical, fusionando trap, corridos tumbados y regional mexicano.

El año pasado su trayectoria dio un giro decisivo. Lanzó hits como “Mejores Jordans”, “Un Scar” y “GOET”, que consolidaron su estilo versátil e innovador. Colaboró con figuras consolidadas del regional mexicano y urbano, como Natanael Cano, Alemán, Neton Vega, El Alfa, Kevin AMF, El Padrinito Toys y Remp, lo que amplificó su visibilidad y le abrió puertas en la industria.

Para 2025, Mendívil ha elevado su juego con el lanzamiento de su álbum debut Tutankamón, un proyecto de 18 tracks que incluye colaboraciones estelares con Gabito Ballesteros, Santa Fe Klan, La Joaqui y El Mailla. Temas como “Jacobo Grinberg” destacan por fusionar rap con misticismo y conciencia social, desafiando las categorías tradicionales del género.

Las canciones favoritas del momento

1. 2 + 2 (w Victor Mendivil)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en México. (Captura de pantalla)

Omar Camacho

El tema de Omar Camacho es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.152.465 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Orula

Dos de sus sencillos se colocan en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas digitales. (@_victor_mendivil_, Instagram)

Victor Mendivil

«Orula», interpretado por Victor Mendivil, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.063.868 reproducciones.

3. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano llora por México. (Instagram)

Natanael Cano

El exitazo de Natanael Cano sigue abriéndose camino en las listas. Con 952.476 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. Marlboro Rojo

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 910.782 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la cuarta posición, lo que apunta a que va de salida.

5. POR SUS BESOS

Tito Double P. (Instagram)

Tito Double P

«POR SUS BESOS» de Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 860.613 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. TU SANCHO

(Fuerza Regida, FB)

Fuerza Regida

Tras acumular 807.987 reproducciones, «TU SANCHO» de Fuerza Regida se mantiene en sexto lugar.

7. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

(Instagram: @elbogueto)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto se vende como pan caliente. Ya lleva 794.050 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

Un número tan favorable como 786.369 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Luis R Conriquez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo lugar.

9. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 735.291, lo que marca un hito en la carrera musical de Calle 24.

10. ANSIEDAD

Fuerza Regida

«ANSIEDAD» de Fuerza Regida se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 709.264 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

La polémica sobre los narco corridos en la plataforma

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como “Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?” generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de escuchas mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con este género en todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum ‘Éxodo’, lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.