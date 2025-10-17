Pensión Hombres 30 a 64 años: registro, requisitos y estados donde puedes pedir el apoyo de 3 mil 200 pesos

Credenciales, acta de nacimiento y constancia médica son indispensables para solicitar el beneficio. Foto: X/@DirPCAzcapo.

La Secretaría de Bienestar anunció el próximo registro para la “Pensión Hombres de 30 a 64 años”, el apoyo dirigido a quienes tienen una discapacidad permanente y cumplen con los criterios establecidos en el programa. El beneficio, con un monto de 3 mil 200 pesos bimestrales, llegará a quienes logren completar su trámite dentro de entidades seleccionadas. Aquí te informamos qué requisitos debes reunir y dónde efectuar tu inscripción.

¿Qué es la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años?

Se trata de un apoyo económico que forma parte del programa nacional de la Secretaría de Bienestar, enfocado en beneficiar a personas con discapacidad permanente. Según comunicados oficiales, la dependencia se encuentra en proceso de abrir una nueva fase de inscripciones, tanto para mujeres de 60 a 64 años, como para hombres en el rango de 30 a 64 años.

Requisitos para la Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años

La Secretaría de Bienestar informó que los interesados en obtener el apoyo deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 30 y 64 años de edad.

Residir en uno de los estados que entregan la pensión a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.

Contar con acta de nacimiento (original y copia).

Presentar identificación oficial vigente , como credencial para votar, pasaporte, Inapam u otro documento válido (original y copia).

Proporcionar su CURP (Clave Única de Registro de Población) en original y copia.

Llevar comprobante de domicilio no mayor a seis meses (original y copia).

Acreditar la discapacidad permanente mediante certificado o constancia médica emitida por alguna institución pública del sector salud (federal, estatal o municipal).

En caso de que el solicitante no pueda presentarse personalmente, el trámite admite nombrar a una persona auxiliar. Esta persona deberá acudir con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con el beneficiario. También existe la opción de solicitar el registro a domicilio en caso de imposibilidad de movilidad.

Pensión Hombres Bienestar 2025: conoce cuáles son los documentos que debes tener al momento de hacer el Pre-Registro (Foto: X@bienestarmx)

¿Dónde será el registro y en qué entidades está disponible el apoyo?

El proceso de inscripción tendrá lugar en los módulos del Bienestar presentes en los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

En contraste, los estados que no otorgan la “Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años” (por el límite de edad hasta los 29 años) son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Si resides en alguna de estas entidades y tienes más de 30 años, el registro en este programa no será posible.

Fechas y recomendaciones

Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado la fecha exacta para el inicio de registros. Por ello, se exhorta a los interesados a estar atentos a próximos comunicados oficiales. Preparar todos los documentos exigidos será clave para acceder al apoyo económico de 3 mil 200 pesos bimestrales.

El apoyo de 3,200 pesos bimestrales brinda respaldo a hombres con discapacidad permanente en México.

El beneficio representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los hombres con discapacidad permanente y su entorno familiar. Mantente informado en los canales oficiales para no perder la posibilidad de incorporarte al programa.