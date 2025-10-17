Pensión Hombres 30 a 64 años: registro, requisitos y estados donde puedes pedir el apoyo de 3 mil 200 pesos

La Secretaría de Bienestar anunció el próximo registro para la “Pensión Hombres de 30 a 64 años”, el apoyo dirigido a quienes tienen una discapacidad permanente y cumplen con los criterios establecidos en el programa. El beneficio, con un monto de 3 mil 200 pesos bimestrales, llegará a quienes logren completar su trámite dentro de entidades seleccionadas. Aquí te informamos qué requisitos debes reunir y dónde efectuar tu inscripción.
¿Qué es la Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años?
Se trata de un apoyo económico que forma parte del programa nacional de la Secretaría de Bienestar, enfocado en beneficiar a personas con discapacidad permanente. Según comunicados oficiales, la dependencia se encuentra en proceso de abrir una nueva fase de inscripciones, tanto para mujeres de 60 a 64 años, como para hombres en el rango de 30 a 64 años.
Requisitos para la Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años
La Secretaría de Bienestar informó que los interesados en obtener el apoyo deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Tener entre 30 y 64 años de edad.
- Residir en uno de los estados que entregan la pensión a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.
- Contar con acta de nacimiento (original y copia).
- Presentar identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, Inapam u otro documento válido (original y copia).
- Proporcionar su CURP (Clave Única de Registro de Población) en original y copia.
- Llevar comprobante de domicilio no mayor a seis meses (original y copia).
- Acreditar la discapacidad permanente mediante certificado o constancia médica emitida por alguna institución pública del sector salud (federal, estatal o municipal).
En caso de que el solicitante no pueda presentarse personalmente, el trámite admite nombrar a una persona auxiliar. Esta persona deberá acudir con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con el beneficiario. También existe la opción de solicitar el registro a domicilio en caso de imposibilidad de movilidad.
¿Dónde será el registro y en qué entidades está disponible el apoyo?
El proceso de inscripción tendrá lugar en los módulos del Bienestar presentes en los siguientes estados:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
En contraste, los estados que no otorgan la “Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años” (por el límite de edad hasta los 29 años) son: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Si resides en alguna de estas entidades y tienes más de 30 años, el registro en este programa no será posible.
Fechas y recomendaciones
Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado la fecha exacta para el inicio de registros. Por ello, se exhorta a los interesados a estar atentos a próximos comunicados oficiales. Preparar todos los documentos exigidos será clave para acceder al apoyo económico de 3 mil 200 pesos bimestrales.
El beneficio representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los hombres con discapacidad permanente y su entorno familiar. Mantente informado en los canales oficiales para no perder la posibilidad de incorporarte al programa.