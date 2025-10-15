Pensión Mujeres Bienestar 2025: esta es la nueva fecha límite para recibir tu tarjeta

La Secretaría de Bienestar extendió el plazo de entrega de plásticos; te decimos cómo consultar tu cita y los documentos necesarios

La Secretaría de Bienestar anunció que la entrega de tarjetas correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar 2025 se llevará a cabo entre el 10 de octubre y el lunes 10 de noviembre de 2025, tras registrarse cerca de 2 millones de mujeres mexicanas de 60 años en adelante.

Inicialmente, la fecha límite estaba programada para el 7 de noviembre, pero se amplió tres días para garantizar que todas las beneficiarias reciban su plástico sin inconvenientes.

Proceso de notificación y entrega

Para facilitar la distribución, la Secretaría envía un mensaje de texto (SMS) a cada beneficiaria, indicando día, hora y lugar exactos para recoger su tarjeta. Aquellas que no hayan recibido el SMS pueden consultar su cita en línea con su CURP a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS_PM.bienestar/.

Las autoridades destacan que es fundamental acudir el día asignado, ya que quienes no puedan asistir tendrán como alternativa el sábado destinado para rezagadas, evitando así que queden fuera del programa.

Documentos necesarios para recibir tu tarjeta

Al momento de la entrega, cada beneficiaria deberá presentar:

Identificación oficial con fotografía (pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o credencial para votar).

Original y copia de la identificación.

Talón morado, que sirve como comprobante de registro y confirma que la beneficiaria realizó correctamente su solicitud.

El talón morado se entrega junto con la tarjeta y permite registrar formalmente que la beneficiaria ha recibido su medio de pago.

Beneficios del plástico de la Pensión

La tarjeta del Banco del Bienestar permite recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, así como utilizarlo para retiros de efectivo o pagos en establecimientos afiliados. La Secretaría recordó que el trámite es personal y gratuito, y que no se deben utilizar intermediarios o gestores, ya que esto podría generar problemas.

Recomendaciones finales

Revisar el mensaje SMS o la cita en línea antes de acudir.

Presentarse puntualmente el día asignado o en la fecha alternativa para rezagadas.

Llevar identificación original, copia y talón morado para garantizar la entrega de la tarjeta.

Con esta extensión del plazo hasta el 10 de noviembre de 2025, el Gobierno de México busca asegurar que todas las mujeres registradas puedan recibir su tarjeta y acceder a los beneficios de la Pensión Mujeres Bienestar 2025, reforzando la seguridad económica y el bienestar de las adultas mayores en todo el país.