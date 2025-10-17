México

Los pueblos mágicos más bonitos de Zacatecas según la IA

Una selección basada en arquitectura y paisajes naturales revela los destinos más encantadores del estado

Por Joshua Espinosa

Guardar
Con arquitectura colonial, plazas ornamentadas
Con arquitectura colonial, plazas ornamentadas y cercanía a la Sierra de Cardos, Jerez de García Salinas ofrece una experiencia turística que combina historia y belleza natural en cada rincón. (Secretaría de Turismo)

Descubrir los Pueblos Mágicos más bonitos de Zacatecas es una invitación a recorrer espacios donde la historia, el arte y la naturaleza se entrelazan, dejando huella en la memoria de los viajeros.

ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, realizó una selección minuciosa de Pueblos Mágicos basando su análisis exclusivamente en el valor arquitectónico y la riqueza natural de cada destino, tomando en cuenta opiniones certificadas de turistas, clasificaciones especializadas y rankings turísticos reconocidos.

El recorrido inicia en la quinta posición con Jerez de García Salinas, un Pueblo Mágico donde predomina la arquitectura colonial y los paisajes se visten de tradición en cada rincón. Sus plazas, los portales ornamentados y templos emblemáticos como el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad dan vida a su centro histórico. No puede pasarse por alto su cercanía con la Sierra de Cardos, un atractivo natural que suma panorámicas singulares y remansos de serenidad a la experiencia turística.

Teúl de González Ortega encabeza
Teúl de González Ortega encabeza la lista por su equilibrio entre urbanismo y naturaleza. (Sectur)

El cuarto sitio lo ocupa Nochistlán, célebre por su trazo urbano de calles empedradas y casas que conservan la fisonomía tradicional del México rural. Sus plazuelas antiguas y la vitalidad de sus festividades generan una atmósfera acogedora. A estos puntos se suma el entorno campestre que envuelve al pueblo, acentuando su carácter visual y ofreciendo un respiro al bullicio moderno.

En el tercer peldaño emerge Sombrerete, una localidad donde los templos de cantera rosa y las calles empedradas remiten al legado colonial de la región. Por si fuera poco, el Convento de San Mateo refleja la riqueza artística e histórica que aún perdura en la memoria colectiva. Destaca, además, la proximidad del Parque Nacional Sierra de Órganos, una extensión natural famosa por sus formaciones rocosas únicas que han sido escenarios de cinematografía y turismo de aventura.

Uno de los enclaves más representativos del esplendor y la tradición zacatecana es Pinos, que se posiciona en el segundo puesto. Este Pueblo Mágico se caracteriza por conservar una atmósfera minera muy marcada que se hace tangible en sus grandes casonas, templos y plazas porticadas heredadas de la época virreinal. El paisaje semiárido, por su parte, enmarca la localidad con tonos dorados y ocres, convirtiendo cada atardecer en un espectáculo visual.

Sombrerete destaca por sus calles
Sombrerete destaca por sus calles empedradas, templos de cantera rosa y la proximidad al Parque Nacional Sierra de Órganos

Coronando la selección de la IA de Infobae se encuentra Teúl de González Ortega, considerado el Pueblo Mágico más bello de Zacatecas por su conservación excepcional y el equilibrio entre urbanismo y naturaleza. Destacan sus templos de naranjos y calles adoquinadas, mientras que los valles y miradores naturales rodean al pueblo y ofrecen paisajes de vegetación abundante que cambian sutilmente con cada estación.

La Parroquia de San Juan Bautista, pieza central del patrimonio local, y la armonía visual de sus construcciones consolidan a Teúl como la joya arquitectónica y natural de Zacatecas, por lo tanto, el Pueblo Mágico más bonito del estado.

Temas Relacionados

Pueblos Mágicos Zacatecas Jerez de García Salinas Nochistlán Sombrerete Pinos Teúl de González OrtegaTurismoVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

A la modelo sinaloense se le vincula con El chato, asesinado en febrero de 2024

Vanessa Gurrola, exreina de belleza

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

El futbolista de Pumas ha pedido ayuda para localizar a su mascota

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Habitantes de Poza Rica perdieron documentos en inundaciones y denuncian que no quieren censar sus hogares

Afirmaron que en otros casos no quisieron realizar un censo por el tamaño de su casa

Habitantes de Poza Rica perdieron

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

Cuándo son las eliminaciones en La Granja VIP y dónde verlo

El reality pone a famosos a aprender sobre la vida rural con actividades reales

Cuándo son las eliminaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vanessa Gurrola, exreina de belleza

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

Exagente de la DEA descarta nexos de políticos mexicanos con criminales por los que EEUU les habría retirado la visa

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

ENTRETENIMIENTO

Cuándo son las eliminaciones en

Cuándo son las eliminaciones en La Granja VIP y dónde verlo

Wendy Guevara habla por primera vez de La Granja VIP y la llaman “vendida”

La Granja VIP: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo se enfrentan por la salvación

Flor Rubio exhibe que Adal Ramones fue llamado a junta con autoridades de TV Azteca tras errores en La Granja VIP en vivo

Aarón Mercury rompe el silencio sobre supuesto contrato de exclusividad con Televisa: “Se ganaron cositas”

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”