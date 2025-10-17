Entre retos y confrontaciones discusión de diputados en San Lázaro: “Enano político, insecto minúsculo”, llama Lixa a Ramírez Cuéllar

Diputados del PRI y PAN se lanzaron contra el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar durante la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados.

Durante la tarde de este viernes, 17 de octubre de 2025, se lleva a cabo en la Cámara de Diputados la discusión de la Ley de Ingresos 2026, durante la participación del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, los ánimos se encendieron en la tribuna y legisladores del PRI y PAN le entraron a la discusión que conllevó señalamientos subidos de tono.

Ramírez Cuéllar comenzó su participación solicitando a las y los legisladores de todas las bancadas hacer un acuerdo para que el país alcance en 2026 ingresos por 10 billones 193 mil millones 683 pesos:

“Eso es lo que se necesita para financiar de manera sustentable, sin derroches ni despilfarros, las grandes obras de infraestructura y una política social que está permitiendo sacar a millones de personas de la pobreza y la miseria extrema”.

Información en desarrollo...