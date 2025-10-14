México

Balaceras y drones con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Las autoridades de la localidad señalaron que, desde el primer momento de los hechos, se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad estatales

Por Diego Mendoza López

Hasta el momento, la zona
Hasta el momento, la zona de la Presidencia Municipal se mantiene acordonada por seguridad municipal y estatal | X / @michangoonga

Un grupo armado atacó la madrugada del martes 14 de octubre la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán.

Los sujetos usaron armas de alto poder y drones con explosivos. El ataque tuvo lugar alrededor de las 3:00 de la mañana, pero se prolongó durante unos 20 minutos. Así mismo, este ataque dejó como saldo una mujer herida, daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura de seguridad, según los últimos reportes.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores —presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado— abrieron fuego contra el edificio del Ayuntamiento y lanzaron explosivos desde drones, táctica que se ha vuelto recurrente en el estado.

A la par, se informó que las detonaciones también dañaron tres viviendas cercanas y destruyeron un poste con cámaras del sistema de videovigilancia C5 Michoacán, lo que afectó la capacidad de monitoreo en el municipio.

Las autoridades municipales pidieron la intervención de seguridad estatal y la propia Guardia Civil de Michoacán | Redes Sociales

Las grabaciones que presenciaron las horas de violencia en Zinapécuaro

Durante la agresión, una mujer resultó lesionada en una mano mientras se encontraba dentro de su domicilio. El estruendo de disparos y explosiones generó pánico entre los habitantes, los cuales se resguardaron en sus casas mientras se registraba el ataque.

De igual forma, una serie de videos grabados por vecinos y testigos de los hechos muestran ráfagas y detonaciones, por lo que circularon rápidamente en redes sociales y evidenciaron la magnitud del enfrentamiento.

Minutos después, según la información de medios locales, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo de búsqueda en la cabecera municipal. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán acudieron al sitio para patrullar la zona, realizar peritajes y verificar los daños ocasionados. Sin embargo, no se ha reportado que existan personas detenidas.

Las versiones preliminares apuntan a que una mujer salió lesionada de un brazo tras los hechos | Redes Sociales

La primera postura del Ayuntamiento de Zinapécuaro

El Ayuntamiento de Zinapécuaro condenó el ataque a través de un comunicado oficial difundido la mañana del martes. En el documento, la administración municipal expresó su “profunda condena y preocupación ante los hechos de violencia ocurridos durante las primeras horas del día de hoy” y lamentó que “los acontecimientos recientes alteren la tranquilidad de las familias”.

El Ayuntamiento de la localidad
El Ayuntamiento de la localidad lamentó que los hechos de violencia "hayan alterado la tranquilidad de las familias" en Zinapécuaro, Michoacán | Facebook / Ayuntamiento de Zinapécuaro

El Gobierno municipal también subrayó su compromiso con la “construcción de la paz y el bienestar social”, al tiempo que reconoció que estos hechos forman parte de una “coyuntura nacional de la que no estamos exentos”.

Finalmente, la alcaldía señaló que desde los primeros momentos del ataque “se solicitó apoyo a las autoridades estatales y federales competentes con la intención de recuperar el orden”.

