Cazzu responde a Pati Chapoy y Flor Rubio tras asegurar que no llenaría el Auditorio Nacional: “En tu cara”

Cazzu regresó a la Ciudad de México y se presentó con éxito en sus dos fechas agotadas en el Auditorio Nacional, donde miles de seguidores se congregaron para presenciar su gira “Latinaje En Vivo”.

Con covers de Thalía y Jenni Rivera, un gran repertorio, poderosos mensajes y una puesta en escena inigualable, la cantante argentina celebró a sus fans y, desde el escenario, lanzó un mensaje directo a quienes habían asegurado que no lograría llenar dicho recinto.

Y es que cabe recordar que cuando la exponente del trap anunció que traería su gira por varias ciudad de México, conductoras de televisión como Pati Chapoy y Flor Rubio dudaron de la capacidad de Cazzu para agotar localidades en uno de los recintos más emblemáticos del país.

“Yo no creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual estoy equivocada, ¿no? Que empiece a palanquear si es lo que quiere, que empiece a trabajar si es lo que quiere”, dijo Pati Chapoy en Ventaneando.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Otra figura de la prensa de espectáculos, Flor Rubio, también restó méritos a la convocatoria de la artista sudamericana.

En el programa Venga la Alegría y en los espacios de Radio Fórmula, dijo: “Con el éxito que tiene ahorita en Argentina, Cazzu ahorita no te llena un escenario en nuestro país, una Plaza México, Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México”.

La comunicadora insistió en que, aunque la cantante es considerada una figura de alto perfil en Argentina, en México aún enfrentaba desafíos para igualar dicha popularidad: “Cazzu es una estrella en su país, llena todos los escenarios más importantes de su país… en México no”, refirió durante su programa.

Así respondió Cazzu

Cazzu responde a la prensa que se burló de ella, asegurando que no llenaría el Auditorio Nacional. (TikTok)

Durante el concierto del 15 de octubre en el Auditorio Nacional, Cazzu decidió abordar de forma directa los comentarios que en días previos pusieron en duda su poder de convocatoria en México. Frente a una sala completamente llena, la cantante argentina interrumpió su espectáculo para dirigir unas palabras a quienes aseguraron que no lograría reunir a miles de personas en el recinto de Paseo de la Reforma.

Cazzu recordó públicamente la ocasión anterior en que visitó la Ciudad de México, hace unos años, cuando reunió a un pequeño grupo de fans. Recordando esa anécdota expresó su gratitud: “Tengo un nivel de felicidad que yo no sé qué hacer con todo esto. Para mí es... éramos muchos, muchos menos la última vez. Y ahora, míranos aquí”, manifestó con visible satisfacción.

La artista compartió después las críticas que recibió y en tono desafiante contestó a quienes aseguraron que fracasaría: “Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘Hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay, mira, en tu cara, en tu cara, en tu cara’”. Estas palabras provocaron una reacción inmediata de apoyo entre el público presente, que aplaudió y lanzó vítores.

Además de las dos fechas agotadas en el Auditorio Nacional, la cantante ya se presentó este jueves en Guadalajara y aún tiene fechas pendientes en Monterrey (18 de octubre), Mérida (22 de octubre) y Puebla (24 de octubre).

Pati Chapoy la demerita y defiende a Nodal

Pati Chapoy demeritó la carrera de Cazzu, asegurando que su éxito se debe a Nodal. (Captura de pantalla/CUARTOSCURoO)

Cabe apuntar que durante la emisión del miércoles de Ventaneando, Pati Chapoy abordó el tema de los conciertos de Cazzu en el Auditorio Nacional y compartió comentarios desafortunados que nuevamente le valieron críticas.

La periodista de espectáculos criticó que Cazzu tardara en saludar al público, siendo que así es el performance, además de asegurar que salía “medio encuerada y se cachondea”.

En la parte final de la crítica, Chapoy sugirió que gran parte del éxito actual de Cazzu en México se debe a la polémica en torno a su relación pasada con Christian Nodal, y cuestionó el uso de temas personales en el discurso público de la cantante.

“Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito. Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo. Sí. Y debería de hacer un alto y darse cuenta que no vale la pena, que la única que está perjudicando es a su hija”, expresión que generó nuevas reacciones del público en redes sociales.