¡Justin Bieber lo volvió a hacer! Así fue captado tocando la tambora y cantando música de banda

La estrella pop demostró su admiración por la música mexicana tras viralizarse con sus pasos de baile a ritmo de mariachi

Por Adriana Castillo

(Captura TikTok)
¡Justin Bieber lo volvió a hacer! Luego de que fue captado mientras bailaba música de mariachi en un partido de fútbol, fue visto tocando la tambora y cantando música de banda en otro encuentro deportivo que se celebró en Los Ángeles, California.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a la estrella pop disfrutando de la música de un grupo de banda que amenizó el evento completamente en vivo.

De un momento para otro, el cantante se acercó al músico que estaba tocando la tambora, tomó unas baquetas y comenzaron a tocar juntos.

El cantante fue captado disfrutando de la música de banda en un encuentro deportivo TikTok: @justinbiebersupport

En otros videos se puede ver cuando el vocalista de la agrupación se acercó a Justin Bieber, le extendió el micrófono para que cantara y el cantante solo hizo un ruido a ritmo de la música.

Las reacciones no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron a la estrella canadiense por su sencillez, otros le hicieron recomendaciones de canciones de banda que ‘podrían cambiarle la vida’.

  • “¿Es real esto o cene pesado y estoy soñando?"
  • “Si me dolió la boda de mi ex ¿Pudiera hacer esto?"
  • “Nunca lo había visto tan feliz.”
  • “Banda ¿Qué les dije de andar pidiendo estas señales?”
  • “Justin: no sé qué es pero es increíble.”
  • “Y eso que no ha escuchado el Final de nuestra historia.”
  • “Enséñenle la letra de El ruido de tus zapatos de La Arrolladora Banda El Limón, su vida cambiará, yo lo sé."
El cantante asistió como invitado especial a un partido de fútbol en donde fue recibido con mariachis TikTok: @migajeros.beliebe

La vez que Justin Bieber sorprendió a su esposa Hailey con una serenata

En mayo de 2025, el intérprete de Never say never sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, al llevar un grupo de mariachis a su hogar para ofrecerle una serenata.

La pareja se encontraba en el comedor al aire libre de su casa; Hailey estaba desayunando cuando los músicos comenzaron a interpretar tal vez la canción más famosa de México: “Cielito lindo”.

Justin Bieber grabó la escena y la compartió en sus redes sociales, lo que desató la euforia de sus fans mexicanos.

El video se viralizó en redes sociales y los Beliebers -como se conoce a los fans del cantante- expresaron su entusiasmo y describieron el gesto como muy romántico.

