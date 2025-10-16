Christian Nodal publica mensaje tras contundentes palabras de Cazzu en el Auditorio Nacional

(IG: @nodal // TikTok: @carolinaaa.cr)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de redes sociales, pues en la madrugada de este 16 de octubre hizo una misteriosa publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de un video donde muestra que estuvo trabajando en un estudio de grabación por su próximo lanzamiento musical.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue el mensaje que colocó: “Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”.

(IG: @nodal)

Si bien, se trata de un fragmento del tema musical en el que está trabajando, muchos consideraron que podría tratarse de una indirecta para su ex pareja y madre de su única hija, Cazzu.

Y es que minutos antes, Julieta Cazzuchelli -nombre real de la cantante- habría lanzado una indirecta en su contra en pleno concierto en el Auditorio Nacional.

Esto en respuesta al comunicado que Nodal, a través de su abogado, difundió sobre temas relacionados con su hija Inti.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

¿Qué dijo Cazzu en el Auditorio Nacional?

La cantante argentina ofreció su segundo concierto en el Coloso de Reforma como parte de su gira Latinaje en vivo. Durante la presentación tomó un momento para dedicar Inti, tema inspirado en su hija, a todas las madres solteras.

“Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la quiero dedicar a todas las madres que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”.

Cazzu sorprende con cover de Jenni Rivera (Tiktok: starkk.music)

La cantante no mencionó a Christian Nodal, pero según los internautas, habría hecho referencia al comunicado en donde él aseguró que cumple con sus obligaciones como padre de su hija en común.

“Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes, supe que tenía un refugio para seguir luchando”, añadió.

Cazzu aseguró que cada vez que habla sobre su vida personal lo hace como madre, es decir, pensando en su hija.

(Foto: @cazzu)

“Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en realidad se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba. Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, concluyó.

Por último, Cazzu lamentó haber hablado sobre el tema en su concierto, pero consideró que era necesario hacerlo porque “esta lucha es de todas nosotras”.

Los fans de Cazzu recibieron sus palabras con amor y le brindaron su apoyo: ¡No estás sola!.