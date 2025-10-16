México

Sube a 70 el número de personas fallecidas por inundaciones en cinco estados; hay 72 desaparecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la cifra en conferencia de prensa

Por Merary Nuñez

Una vista de escombros acumulados,
Una vista de escombros acumulados, incluidos muebles cubiertos de barro, con una bandera mexicana encima después de las lluvias torrenciales, en Poza Rica, México. 15 de octubre de 2025. REUTERS/Henry Romero

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo presentó una actualización sobre las a las víctimas mortales a causa de las precipitaciones detalló que se han registrado 70 fallecimientos.

La distribución de las víctimas corresponde a 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro.

Sheinbaum informó el saldo de personas desaparecidas en los estados afectados por las lluvias intensas en la región de la Huasteca, precisó que “lamentablemente son 72 personas no localizadas”.

La mandataria precisó que, aunque se han localizado a varias personas, persisten reportes de familiares no encontrados. Asimismo, subrayó que la Comisión de Víctimas y de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob) continúan con las labores.

También recordó que a través del micrositio: www.gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encuentra información actualizada, de acuerdo a los reportes de las dependencias federales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

