México

Presidenta del Senado exhorta a crear políticas públicas para atender la menopausia: “Es una exigencia de igualdad de género”

Las senadoras Lizeth Sánchez y Laura Itzel Castillo propondrán que el 18 de octubre sea el “Día Nacional de la salud en la menopausia”

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

Laura Itzel Castillo Juárez, legisladora de Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Senado, hizo un llamado a crear políticas públicas sensibles para que desde el Estado se atienda la menopausia en diversos ámbitos, reconociéndola como un tema de derechos humanos e igualdad sustantiva.

Al inaugurar el foro ‘Los derechos sexuales y reproductivos en México’, la senadora indicó que la menopausia, al igual que la menstruación o la lactancia, es un proceso natural del cuerpo femenino, por lo que “el Estado tiene la obligación de darles acompañamiento con información, atención médica y con políticas públicas sensibles en materia de género”.

Sin embargo, lamentó que en muchas instituciones la menopausia no sea considerada como “una etapa que requiere atención integral, acompañamiento psicológico y una visión de bienestar más allá de lo ginecológico”, ocasionando que muchas mujeres se enfrenten a los síntomas sin tener la información suficiente y que el personal médico minimice o normalice su malestar.

Mencionó que a esto último se suma que las mujeres deben lidiar con prejuicios que las culpabilizan, “como si envejecer no estuviera permitido” para ellas o “como si no se tratase de un ciclo natural de la vida”.

Castillo Juárez subrayó que en México millones de mujeres entre 45 y 55 años no cuentan con acceso a servicios de salud especializados, que consideren las particularidades de esta etapa; además de que los tratamientos hormonales son costosos o inaccesibles y la salud mental sigue siendo una deuda pendiente.

25/03/2024 Mujer en edad menopáusica
25/03/2024 Mujer en edad menopáusica con dolor de cabeza por mala visión. SALUD MILJAN ZIVKOVIC

Por ello, enfatizó que hablar de la menopausia es hablar de justicia social, de salud, igualdad y sobre todo, reconocerla como un tema de Derechos Humanos es una exigencia de igualdad sustantiva.

Por otra parte, resaltó la necesidad de construir entornos laborales con perspectiva etaria y de género, donde la experiencia y la sabiduría acumulada sean reconocidas como activos no como desventajas.

“Es preciso romper la idea de que las mujeres dejamos de ser productivas o creativas después de los 45 o 50 años. Nada más falso. Es precisamente en ese momento cuando muchas alcanzamos la madurez intelectual, la claridad emocional y la fuerza política que nos convierten en Pilares de nuestra comunidad y de nuestro país”, comentó.

“Este foro es una invitación a la empatía y a la sororidad, a reconocernos unas a otras en nuestras diferencias, pero también, en nuestra experiencia común de ser mujeres que habitamos un cuerpo que cambia, que siente, que envejece y que, desde luego, se reinventa.

“Las jóvenes deben saber que la menopausia no es una amenaza, sino una etapa más del ciclo de la vida, y las mujeres mayores deben saber que no están solas que su experiencia vale, que su palabra importa”, agregó.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Lizeth Sánchez García, anunció que junto a Laura Itzel Castillo presentará una iniciativa para declarar el 18 de octubre como “Dia Nacional de la salud en la menopausia”, confiando en que esto “abrirá camino hacia una sociedad más consciente, solidaria y con mayor sensibilidad en todos los sectores”.

Ginecóloga en su consultorio con
Ginecóloga en su consultorio con una paciente madura para diagnosticar menopausia (Sitio Andino)

Sin embargo, destacó la necesidad de construir una agenda de salud femenina, que incluya una campaña de educación sobre la menopausia, protocolos médicos con perspectiva de género, atención emocional y políticas públicas que reconozcan que la salud de las mujeres es una prioridad nacional.

“Hablar de menopausia en el Senado es justamente dar un paso más hacia la transformación, hablo como mujer que está viviendo este proceso con conciencia, con amor y con la certeza de que compartirlo puede ayudar a otras a no sentirse solas. Esta experiencia me ha enseñado a hablar de lo que sentimos”.

Por su parte, la senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que existen diferentes tipos de menopausia, como la que se presenta a temprana edad o la inducida por algún tipo de condición médica, que afecta otros ámbitos de la salud, por lo que es indispensable visibilizarlas para contar con los recursos suficientes para atender aspectos físicos, psicológicos y sociales.

Detalló que, en esta etapa se presentan más de 20 síntomas como cansancio, bochornos, irritabilidad, trastornos de sueño, así como alteraciones hormonales que provocan cambios en la autoestima, ánimo, en la energía, y varía entre cada persona, por lo que es necesario vincular a actores de la salud para sumar esfuerzos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, dijo que como mujer de comunidad indígena considera necesario reforzar la información sexual y reproductiva para estos sectores de la población.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, dijo que alrededor de seis millones de mujeres en México se encuentran en la etapa de climaterio y casi 20 millones en el periodo de la menopausia en alguna de sus tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia, de ahí la importancia de brindar la atención que se ha mencionado.

Del PT, Yeidckol Polevnsky Gurwitz afirmó que la menopausia si es el final de la vida reproductiva, pero no es a la entrada a la vejez, sino de la madurez, porque en México y en el mundo la expectativa de vida ha aumentado y son muchas las cosas que las mujeres pueden hacer en esta etapa.

Temas Relacionados

menopausiaSenadoLaura Itzel Castillo Juárezmujeresmexico-noticias

Más Noticias

Reportan 656 personas desaparecidas en Mazatlán desde inicio de narcoguerra del Cártel de Sinaloa

Al menos 1.6 personas al día desaparecen en Mazatlán; Sinaloa vuelve a considerarse como uno de los estados más peligrosos de México

Reportan 656 personas desaparecidas en

Cómo preparar un Pastel de Ajedrez que sorprenda a todos

Si buscas un postre que combine diversión, sabor y creatividad, éste es la opción perfecta con la mezcla de vainilla y chocolate

Cómo preparar un Pastel de

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

En medio del anuncio de su nuevo show en Auditorio Nacional, la polémica que se suscita Abelito vuelve a encenderse

Daniel Sosa revela nuevos detalles

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola revela por qué no se baña

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Quién es el primer eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres norteamericanos que

Detienen a tres norteamericanos que tenían en su poder armas largas y cartuchos en Tamaulipas

Enfrentamiento en Culiacán deja un militar fallecido, una patrulla incendiada y dos heridos

DDHH de Sinaloa asegura que Gobierno minimiza cifras de familias desplazadas por crimen organizado: “Se escapan números”

Cae “El Pato” en Chihuahua, presunto líder de “La Mayiza” y supuesto aliado de Los Cabrera Sarabia

Hallan kilos de cocaína ocultos en tanque de combustible de camión en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Daniel Sosa revela nuevos detalles

Daniel Sosa revela nuevos detalles sobre la producción de La Casa de los Famosos a semanas de su gran final

La Granja VIP en vivo hoy 16 de octubre: Manola revela por qué no se baña

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Que le de vergüenza”: Cazzu revela el tierno tatuaje que quiere hacerse en honor a Inti

Abuela de Aldo de Nigris denuncia robo en su casa: “Me engañaron fingiendo ser trabajadores” | Video

DEPORTES

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz

Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, recibe impacto de bala en ataque armado

Ya hay fecha: Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres volverán al octágono en la UFC 323

Allan Saint-Maximin, jugador del América, sorprende con generosa propina a un chofer en México

Karim López: el mexicano que quiere conquistar la NBA y sueña con la primera ronda del Draft 2026

Grand Prix de Amazonas 2025: cartelera completa, cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo el evento del CMLL