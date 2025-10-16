México

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

Miles de seguidores de la comediante están listos para sacar uno a uno a los “gym bros” del reality

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
La Bea, nominada en La
La Bea, nominada en La Granja (Captura La Granja VIP)

La Granja VIP está por concluir su primera semana de transmisiones por Tv Azteca y el resultado ha sido todo un éxito. Varios de los “granjeros” han sido tendencia en redes sociales y los memes y reacciones están por todo internet.

Desde ya, comienzan a surgir los favoritos del público, las alianzas y los famosos que tienen más oportunidades de llegar a la final. Sin duda, la primera celebridad que se convirtió en sensación fue Sergio Mayer Mori. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori ya contó intimidades, se volvió “capataz” y provocó suspiros en la web.

Otra de las “granjeras” que ya comenzó a posicionarse como una de las que más “contenido” hacen para los televidentes es La Bea, comediante que, si bien entró como una de las celebridades menos conocidas, ha ganado popularidad gracias a sus ocurrencias y sentido del humor. Recientemente, La Bea “audicionó” frente a Lola Cortés, compuso canciones para pedir votos e hizo chistes que divirtieron tanto a fans como a sus compañeros.

La polémica ya comenzó en La Granja. (Crédito: Tv Azteca)

A pesar de su buen desempeño dentro de La Granja, La Bea es una de las nominadas de esta semana junto a Eleazar Gómez, César Doroteo y Alfredo Adame. La comediante fue nominada por varios de sus compañeros, casualmente los que pasan mucho tiempo haciendo ejercicio. De hecho, la propia Bea enfrentó a Kike Mayagoitia cuando la nominó diciéndole que si quería conocerla mejor se saliera un poco del gimnasio. Y es que esa fue la constante en los argumentos contra Bea por parte de Alberto del Río, ‘El Patrón’, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez: que la conocían poco y no habían convivido mucho con ella.

Las redes sociales se han posicionado y la nueva base de fans de Bea ha sido clara: quieren venganza contra los “musculosos”. Actualmente hay cientos de comentarios, mensajes y videos de los seguidores de la joven hablando sobre el tema.

Cabe mencionar, que la granjera rompió en llanto minutos después de su nominación.

La Bea le pagaba a sus compañeros de clases para que fueran sus amigos

En 2017, obtuvo el primer
En 2017, obtuvo el primer lugar en el concurso Stand Up Wars, un logro que impulsó su proyección en el circuito del humor. (La Bea, Instagram)

Antes de integrarse a La Granja VIP, La Bea fue invitada al podcast Sirenas de Barrio, conducido por Beibi Benítez y Felisa Vicente. Durante su intervención, compartió una experiencia de su infancia que marcó su relación con sus compañeros de escuela. La comediante relató que, en varias ocasiones, tomó dinero del negocio familiar con el objetivo de ganarse la aceptación de sus pares. “Le agarraba el dinero, como unos doscientos pesos cada tercer día. Lo que yo hacía con ese dinero era dárselo a mis compañeros de la escuela para que se juntaran conmigo”, confesó.

La dinámica se mantuvo durante varias semanas hasta que sus padres descubrieron la situación. La Bea explicó que la soledad que sentía en la escuela la llevó a idear este plan: “Yo era esa niña que se juntaba sola, sentía culero de que nadie se quería juntar conmigo. Entonces, pues ahí en la pollería siempre había dinero y yo dije: ‘Si agarro tantito’. Y acá hice mi plan malévolo de esto. Entonces ya, le empecé a dar dinero a los niños de la escuela”, narró en el podcast.

Temas Relacionados

La BeaLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: retiran tren de la Línea 3, el servicio es lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Lolita Cortés revela su nombre real

La Granja VIP en vivo:

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Chivas retira jersey de Omar

Ebrard planea viajar a EEUU para finiquitar el tema de las barreras comerciales: “Ya están todas saldadas”

El secretario prevé estar en Washington para cerrar los últimos puntos pendientes con Estados Unidos

Ebrard planea viajar a EEUU

Zonas arqueológicas y cuotas migratorias: estos son los aumentos en la Ley Federal de Derechos

El sector de telecomunicaciones también experimentará modificaciones

Zonas arqueológicas y cuotas migratorias:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército asegura 120 garrafones de

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de octubre

Confirman que Las guerreras K-pop llega a cines en México

DEPORTES

Chivas retira jersey de Omar

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Este es el jugador ex campeón con Cruz Azul que fue atacado y recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe