Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

La Bea, nominada en La Granja (Captura La Granja VIP)

La Granja VIP está por concluir su primera semana de transmisiones por Tv Azteca y el resultado ha sido todo un éxito. Varios de los “granjeros” han sido tendencia en redes sociales y los memes y reacciones están por todo internet.

Desde ya, comienzan a surgir los favoritos del público, las alianzas y los famosos que tienen más oportunidades de llegar a la final. Sin duda, la primera celebridad que se convirtió en sensación fue Sergio Mayer Mori. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori ya contó intimidades, se volvió “capataz” y provocó suspiros en la web.

Otra de las “granjeras” que ya comenzó a posicionarse como una de las que más “contenido” hacen para los televidentes es La Bea, comediante que, si bien entró como una de las celebridades menos conocidas, ha ganado popularidad gracias a sus ocurrencias y sentido del humor. Recientemente, La Bea “audicionó” frente a Lola Cortés, compuso canciones para pedir votos e hizo chistes que divirtieron tanto a fans como a sus compañeros.

La polémica ya comenzó en La Granja. (Crédito: Tv Azteca)

A pesar de su buen desempeño dentro de La Granja, La Bea es una de las nominadas de esta semana junto a Eleazar Gómez, César Doroteo y Alfredo Adame. La comediante fue nominada por varios de sus compañeros, casualmente los que pasan mucho tiempo haciendo ejercicio. De hecho, la propia Bea enfrentó a Kike Mayagoitia cuando la nominó diciéndole que si quería conocerla mejor se saliera un poco del gimnasio. Y es que esa fue la constante en los argumentos contra Bea por parte de Alberto del Río, ‘El Patrón’, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez: que la conocían poco y no habían convivido mucho con ella.

Las redes sociales se han posicionado y la nueva base de fans de Bea ha sido clara: quieren venganza contra los “musculosos”. Actualmente hay cientos de comentarios, mensajes y videos de los seguidores de la joven hablando sobre el tema.

Cabe mencionar, que la granjera rompió en llanto minutos después de su nominación.

La Bea le pagaba a sus compañeros de clases para que fueran sus amigos

En 2017, obtuvo el primer lugar en el concurso Stand Up Wars, un logro que impulsó su proyección en el circuito del humor. (La Bea, Instagram)

Antes de integrarse a La Granja VIP, La Bea fue invitada al podcast Sirenas de Barrio, conducido por Beibi Benítez y Felisa Vicente. Durante su intervención, compartió una experiencia de su infancia que marcó su relación con sus compañeros de escuela. La comediante relató que, en varias ocasiones, tomó dinero del negocio familiar con el objetivo de ganarse la aceptación de sus pares. “Le agarraba el dinero, como unos doscientos pesos cada tercer día. Lo que yo hacía con ese dinero era dárselo a mis compañeros de la escuela para que se juntaran conmigo”, confesó.

La dinámica se mantuvo durante varias semanas hasta que sus padres descubrieron la situación. La Bea explicó que la soledad que sentía en la escuela la llevó a idear este plan: “Yo era esa niña que se juntaba sola, sentía culero de que nadie se quería juntar conmigo. Entonces, pues ahí en la pollería siempre había dinero y yo dije: ‘Si agarro tantito’. Y acá hice mi plan malévolo de esto. Entonces ya, le empecé a dar dinero a los niños de la escuela”, narró en el podcast.