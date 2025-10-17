México

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

La comediante sorprendió al público y a los conductores de Ventaneando, quienes no dudaron en pedir votos para que siga en el reality

Por Armando Guadarrama

Pati Chapoy apoya públicamente a
Pati Chapoy apoya públicamente a La Bea en Ventaneando y pide votos para salvarla (IG)

El fenómeno de La Granja VIP ha transformado el panorama de los realities en México, y una de las figuras que más ha sorprendido al público es La Bea, quien, pese a no ser una de las celebridades más reconocidas al inicio, se ha consolidado como una de las favoritas de la audiencia.

Su autenticidad y sentido del humor no solo han conquistado a los televidentes, sino que también han generado el respaldo de personalidades como Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, quien recientemente manifestó su apoyo a la comediante en una transmisión para redes sociales.

Pati Chapoy pidió votos al público. (Crédito: Ventaneando)

Durante la primera semana de emisiones, La Bea se posicionó rápidamente en la cima de las preferencias del público, gracias a su carisma y espontaneidad. Su capacidad para conectar con la audiencia se reflejó en la atención que acaparó en las cámaras y en la formación de una alianza estratégica con César Doroteo, conocido como ‘Teo’.

La Bea se consolida como
La Bea se consolida como una de las favoritas del público gracias a su autenticidad y humor (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ambos comparten habitación tras ser designados como “peones” junto a Alfredo Adame y Manola Díez, lo que ha fortalecido su presencia en el programa.

El respaldo de Pati Chapoy se hizo evidente el jueves 16 de octubre, cuando, tras bambalinas de la emisión de Ventaneando, los conductores expresaron su apoyo a La Bea y solicitaron a la audiencia que votara para salvarla, ya que se encuentra entre los primeros nominados junto a Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo.

La periodista, habitualmente reservada en cuanto a manifestar preferencias por figuras del espectáculo, sorprendió al declarar a su colaborador Ricardo Manjarrez: “Claro (votaré por La Bea). Son diez votos al día”.

El éxito de La Granja VIP en su primera semana de transmisión por TV Azteca se refleja en la tendencia que han marcado varios de sus participantes en redes sociales, donde los memes y reacciones proliferan.

La nominación de La Bea
La nominación de La Bea genera una ola de apoyo en redes sociales y mensajes de sus fans (IG: @labeastandup)

Desde el inicio, el público ha comenzado a definir a sus favoritos, a identificar alianzas y a especular sobre quiénes tienen mayores posibilidades de llegar a la final. Sergio Mayer Mori fue el primer concursante en captar la atención masiva, al compartir detalles personales, asumir el rol de “capataz” y generar comentarios en internet.

No obstante, La Bea ha destacado por su capacidad para generar contenido atractivo para los televidentes. Aunque ingresó al reality como una de las menos conocidas, su popularidad ha crecido de manera notable gracias a sus ocurrencias y su humor.

Entre sus intervenciones más comentadas se encuentran una “audición” frente a Lola Cortés, la composición de canciones para solicitar votos y los chistes que han divertido tanto a sus seguidores como a sus compañeros.

