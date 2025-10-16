México

Entrada para el Museo de Antropología y Teotihuacán costará más de 200 pesos para 2026

El ajuste contemplará un descuento para visitantes nacionales

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Crédito: Cuartoscuro / Andrea Murcia
Crédito: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsiváis

El acceso al Museo Nacional de Antropología y a la zona arqueológica de Teotihuacán costará más de 200 pesos a partir de 2026, tras la aprobación de una reforma que eleva el precio de entrada en un 119%.

La medida fue impulsada por la Cámara de Diputados de México como parte del Paquete Económico 2026 enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y modifica la Ley Federal de Derechos, por lo que tendrá un impacto directo en turistas nacionales y extranjeros.

El incremento entrará en vigor el 1 de enero de 2026, establece que la tarifa para ingresar al Museo Nacional de Antropología y a Teotihuacán —ambos clasificados en la Categoría 1 de recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)— pasará de 95,58 a 209,09 pesos mexicanos.

Este ajuste representa el mayor aumento en décadas para estos espacios culturales y arqueológicos, y responde a la necesidad de adecuar las tarifas de servicios públicos y el acceso a bienes nacionales a los requerimientos de financiamiento público.

La reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada el 15 de octubre de 2025 con 352 votos a favor y 133 en contra, contempla incrementos en diversas áreas, desde trámites migratorios hasta el uso de bienes culturales propiedad de la nación.

En el caso de los museos y zonas arqueológicas bajo administración del INAH, la actualización de cuotas busca regular el aprovechamiento de los recursos nacionales y garantizar la sostenibilidad de los servicios estatales.

El nuevo esquema tarifario establece precios diferenciados según la categoría del recinto.

  • Categoría 1, que incluye el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y Teotihuacán, la entrada general para turistas extranjeros será de 209,09 pesos.
  • En la Categoría 2, que abarca sitios como la Zona Arqueológica de Becán y Tlatelolco, el costo subirá a 156,75 pesos, un 99% más que el precio actual.
  • La Categoría 3, donde figura la zona arqueológica La Venta, tendrá una tarifa de 143,69 pesos, lo que implica un aumento del 97%.
  • Por su parte, la Categoría 4 —que incluye Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya— fijará el precio en 104,50 pesos, un alza del 9%.

Además, las visitas fuera del horario normal de operación tendrán un costo de 731,84 pesos, frente a los 337,34 pesos.

Precios de museos y zonas turísticas para mexicanos

Para nacionales y extranjeros residentes en México, la reforma contempla descuentos de hasta el 50% en las tarifas de entrada, siempre que acrediten su nacionalidad o residencia.

  • Categoría 1 costará 104,55 pesos
  • En la Categoría 2, la tarifa con descuento será de 86,21 pesos
  • Categoría 3, de 79,03 pesos.
  • No se aplicarán descuentos en la Categoría 4 ni en las visitas fuera del horario regular.

Además, las exenciones de pago se mantendrán para personas mayores de 60 años, estudiantes, docentes, menores de 13 años, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, así como para nacionales y residentes extranjeros los domingos, conforme a las disposiciones vigentes del INAH.

En contraste con el ajuste en los recintos del INAH, los museos administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no modificarán sus tarifas.

Temas Relacionados

Museo Nacional de AntropologíaTeotihuacánINAHmexico-noticias

Más Noticias

Alertan ante crecimiento del Río Pánuco, autoridades preparan refugios en Tampico y Madero

Dado que el río Pánuco opera casi al límite de su capacidad, personal de Protección Civil se ha acercado a la población ribereña para brindar atención

Alertan ante crecimiento del Río

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

Lo que debía ser una noche de celebración teatral terminó con un gran susto para Abelito, quien confesó haber temido por su vida y la de los presentes en el evento

Abelito afirma que incidente en

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Los hechos ocurrieron en los límites de Morelia y Madero

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: servicio lento en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Marina rescata a perros atrapados en inundación | Video

Imágenes muestran a marinos ayudando a caninos atrapados por el agua

Marina rescata a perros atrapados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre elementos de seguridad

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

ENTRETENIMIENTO

Abelito afirma que incidente en

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

31 Minutos anuncia conciertos en México tras éxito de su Tiny Desk: fechas y preventa para ‘Radio Guaripolo II’

DEPORTES

Vicente Sánchez revela que desea

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna