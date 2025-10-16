México

Cuándo se aprobará la reducción de la jornada laboral a 40 horas: esta es la nueva fecha que puso Sheinbaum

La mandataria confirmó que la Secretaría del Trabajo se encuentra en diálogo con trabajadores, sindicatos y empresarios

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum puso fecha para
Claudia Sheinbaum puso fecha para que la Secretaría del Trabajo presente una propuesta sobre la jornada laboral de 40 horas. (Crédito: Graciela López/ Cuartoscuro)

El proceso para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México continúa avanzando, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara que se sigue trabajando con todos los sectores involucrados y que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará la propuesta formal durante el mes de noviembre.

La mandataria aseguró que el debate y la elaboración del proyecto han contado con la participación activa de representantes sindicales, trabajadores y empresarios del país.

Durante la Conferencia del Pueblo el 14 de octubre de 2025, Sheinbaum detalló que los diálogos realizados “han buscado que sea consenso, cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentarlos”.

Esta declaración se dio en medio de las reiteradas peticiones ciudadanas sobre cambios en las condiciones laborales y la política salarial a nivel nacional.

La presidenta indicó que la presentación estará a cargo del secretario Marath Bolaños López, titular de la STPS, quien será el encargado de llevar la iniciativa ante la opinión pública durante una conferencia matutina, aunque sin precisar el día exacto.

Marath Baruch Bolaños López presentará
Marath Baruch Bolaños López presentará una propuesta sobre la jornada laboral de 40 horas en noviembre. (Presidencia)

Con base en este planteamiento, la reforma podría obtener la aprobación del Congreso de la Unión antes de que termine 2025, ante la expectativa general de un proceso de discusión expedito.

Así es el programa de la reducción de 40 horas de la Jornada Laboral que impulsa Sheinbaum

Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así, a una demanda histórica del pueblo de México”, reiteró el secretario de la STPS en mayo de este año.

El calendario piloto para la reducción progresiva de la jornada laboral prevé dos horas menos por año, basado en la propuesta presentada inicialmente en abril de 2023. Esta iniciativa propone una disminución gradual de 48 a 40 horas semanales, el respeto a los salarios y el otorgamiento de dos días de descanso tras cada cinco de trabajo.

  • 2026: 46 horas semanales.
  • 2027: 44 horas.
  • 2028: 42 horas.
  • 2029: 41 horas.
  • 2030: 40 horas semanales.

“Disminuir las horas de trabajo no disminuye la productividad, ni reduce el valor generado, lo que hace es significar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de su vida y valorizando el trabajo que realizan semana a semana”, comentó la Marath Baruch Bolaños.

