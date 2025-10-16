Cazzu manda poderoso mensaje tras comunicado de Christian Nodal: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante su presentación más reciente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Cazzu se pronunció de manera contundente frente a la audiencia que la acompañó en la segunda fecha de su gira. La cantante argentina volvió a presentarse tras la difusión de un comunicado por parte del abogado de Christian Nodal, lo cual había generado expectativas acerca de su reacción pública.

El concierto se desarrolló entre los temas más representativos de su carrera y una selección de canciones de su álbum, “Latinaje”. En este contexto, la artista tomó la palabra para dirigir un mensaje cargado de significado sobre su situación personal y la maternidad.

El evento mostró a Julieta Cazzuchelli visiblemente conmovida por el respaldo del público mexicano. “Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar de diferente forma. Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques”, expresó la artista poco antes de interpretar su tema “Inti”.

Con voz firme, compartió: “Antes yo confiaba en que la paz se podía con fe y con silencio. Pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha. Y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando”.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

Frente a un auditorio repleto, Cazzu señaló: “Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”.

Remarcó que su testimonio no responde a conflictos de pareja, sino a su rol como madre: “Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá porque cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo”.

La cantante lamentó que situaciones difíciles irrumpan en instantes de alegría, pero consideró necesario explicar que la lucha de las madres en solitario requiere visibilidad: “Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me están regalando, pero es preciso y necesario que sepan... Que esta lucha es de todas nosotras”.

Durante el espectáculo, la intérprete destacó la importancia de encontrar alivio en la música y la familia: “Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos y otro bálsamo para el corazón es la música”. Antes de cerrar su intervención, enfatizó: “Quiero que esta canción les recuerde que para ser combativas hay que tener mucho corazón. Para todas las madres que luchan, para las hijas de madres que les tocó luchar...”.

Julieta Cazzuchelli fue respaldada por sus fans mexicanos. (Captura de pantalla @cazzuglobal)

El mensaje de la cantante argentina se produjo horas después del comunicado emitido por la defensa de Nodal, contexto que intensificó la atención mediática alrededor del concierto. La cantante decidió convertir el escenario del Auditorio Nacional en un espacio donde la maternidad, la resiliencia y la unión femenina tomaron relevancia.

El miércoles 15 de octubre, César Muñoz, el representante legal de la estrella del regional mexicano, mencionó que su cliente ha cumplido con todas sus obligaciones legales y económicas. También afirmó que las aportaciones del cantante sumarían varios millones de pesos mexicanos, respaldadas con comprobantes oficiales e incluso superando lo que exige la Ley Argentina. Esto como respuesta a Cazzu, quien días antes al ser cuestionada por los medios de comunicación reveló que ha tenido problemas debido a la poca pensión alimenticia que recibe por parte del mexicano, para su hija, Inti.