Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben el pago hoy jueves 16 de octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar avanza con la entrega del apoyo económico del bimestre septiembre-octubre

La Beca Rita Cetina 2025, uno de los apoyos educativos más relevantes impulsados por el Gobierno de México, continúa con la entrega escalonada de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, con el objetivo de fomentar la permanencia escolar entre estudiantes de secundaria pública en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), este jueves 16 de octubre corresponde recibir el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra “S”, en cumplimiento con el orden alfabético establecido por las autoridades educativas.

Monto y forma de pago

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben un depósito de mil 900 pesos bimestrales, que se realiza directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar. Este monto está destinado a apoyar los gastos escolares básicos, como útiles, uniformes, libros, transporte y alimentación, con el fin de reducir la deserción escolar y fortalecer la continuidad educativa en el nivel secundaria.

El pago actual corresponde al primer depósito del ciclo escolar 2024-2025, y forma parte del programa federal de becas educativas que coordina la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la CNBBBJ.

La Beca Rita Cetina 2025 avanza con la entrega de apoyos económicos del bimestre septiembre-octubre, beneficiando a miles de estudiantes de secundaria pública en México

Calendario de pagos de octubre 2025

Según lo informado por el titular de la Coordinación Nacional de Becas, Julio León, los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan de manera gradual a lo largo del mes de octubre. A continuación, el calendario oficial:

Jueves 16: S

Viernes 17: T, U, V, W, X, Y, Z

De esta manera, el calendario concluirá este viernes 17 de octubre, fecha en la que se completarán los depósitos para todas las letras del abecedario.

Cómo verificar el depósito

Para confirmar si el pago ya fue acreditado, los beneficiarios o sus tutores pueden consultar el Buscador de Estatus en la página oficial de la Beca Benito Juárez. Solo se requiere ingresar el CURP del alumno para conocer si el apoyo fue depositado y en qué fase del calendario se encuentra.

Asimismo, las autoridades recomiendan consultar el saldo en la aplicación o cajeros del Banco del Bienestar, y evitar caer en mensajes falsos o enlaces no oficiales que circulan en redes sociales.

Un apoyo para la permanencia escolar

La Beca Rita Cetina busca garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos. El programa honra el legado de Rita Cetina Gutiérrez, una educadora y precursora de la enseñanza femenina en México, reafirmando el compromiso del Gobierno Federal con la equidad educativa y el bienestar social.