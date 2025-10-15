Sorteo Mayor 3988: resultados de la Lotería Nacional 14 de octubre 2025, 21 millones en premios

El billete del sorteo de este martes hace un homenaje al aniversario de la fundación del Heróico Colegio Militar mexicano. (Lotenal)

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de México es un sorteo tradicional que se celebra todos los martes a las 20:00 horas (hora del centro de México) y es uno de los juegos de azar más emblemáticos del país con un premio mayor de 21 millones de pesos repartidos en tres series.

En la edición del 14 de octubre de 2025, el diseño del billete del Sorteo Mayor hace alusión al aniversario del Heroico Colegio Militar de México, una de las instituciones educativas más emblemáticas y antiguas del país, conocida como la “Cuna de los Aguiluchos” por su tradición de formar oficiales valientes y patriotas. Su lema, “Por el Honor de México”, resume su esencia: una escuela que no solo enseña tácticas militares, sino valores como la disciplina, el sacrificio y la defensa de la patria.

La idea de crear una academia militar en México surgió en 1818, impulsada por el militar Diego García Conde, quien veía la necesidad de profesionalizar al Ejército tras la Independencia. Sin embargo, no se materializó hasta el 11 de octubre de 1823, cuando el ministro de Guerra y Marina, General José Joaquín de Herrera, emitió el decreto oficial para su establecimiento en la Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz.

Resultados del Sorteo Mayor del 14 de octubre de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 21 millones de pesos: 41788

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 50415

Premio mayor de 900 mil pesos: 04473

Premio mayor de 240 mil pesos: 26576

Premio mayor de 240 mil pesos: 43280

Premio mayor de 240 mil pesos: 46429

Premio mayor de 240 mil pesos: 52907

Premio mayor de 120 mil pesos: 46326

Premio mayor de 120 mil pesos: 58463

Premio mayor de 120 mil pesos: 01744

Premio mayor de 120 mil pesos: 56829

Premio mayor de 120 mil pesos: 57455

Reintegros 8 y 5.

¿Cómo funciona este sorteo?

(Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

Cachito: $30 MXN.

Serie (20 cachitos): $600 MXN.

Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.