Sheinbaum visita comunidad en SLP afectada por desbordamiento del río en Tamazunchale

Tras las fuertes lluvias de la semana pasada, la mandataria informó el inicio del censo llevado a cabo por la Secretaría del Bienestar

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum visitó la zona
Claudia Sheinbaum visitó la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. (Foto: X/ CSP)

La tarde de este miércoles, 15 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí.

A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó el inicio del censo casa por casa que está a cargo de la Secretaría del Bienestar en esa región; agradeció al personal de la Defensa Nacional y la Marina por los trabajos realizados desde que ocurrió la emergencia por lluvias.

“Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal”, escribió Sheinbaum.

San Luis Potosí forma parte de los 5 estados más afectados por lluvias: no se reportan víctimas mortales

Los últimos reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que el estado tuvo afectaciones en 14 municipios, han definido a Tamazunchale y San Vicente Tancuayalab como prioritarios.

Las autoridades han precisado que es el único estado donde no se registran víctimas mortales ni personas no localizadas; actualmente se mantienen 2 refugios con 342 personas.

Hasta el momento, en la localidad visitada por la presidenta de México se han evacuado a 286 personas. La Marina ha brindado atención médica y despejó 21 vías; el trabajo se lleva a cabo con “con seis embarcaciones menores, recorridos de vigilancia, así como labores de limpieza y desazolve de calles”.

La Comisión Nacional del Agua informó sobre la realización de operativos para atender emergencias hidrometeorológicas en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. A través de estas acciones, se ha desalojado una cantidad cercana a un millón 47 mil metros cúbicos de agua anegada y se han distribuido más de 314 mil 600 litros de agua potable.

Tamazunchale y San Vicente Tancuayalab
Tamazunchale y San Vicente Tancuayalab son los municipios más afectados en San Luis Potosí. (Foto: x/CSP)

El pasado 11 de octubre, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, compartió en sus redes sociales que mil 360 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues temporales, donde reciben alimentos y atención médica básica.

También se dio a conocer que las precipitaciones de la semana pasada alcanzaron niveles extraordinarios: Veracruz registró 540 mm, Puebla 487 mm, San Luis Potosí 298 mm, Hidalgo 245 mm y Querétaro 232 mm, durante el periodo mencionado.

Derivado de los datos anteriores, fueron activados los Planes DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar).

