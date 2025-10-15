Revelan la ‘miserable’ cantidad que Nodal da a Cazzu para Inti y comparan con los millones que gasta en Ángela Aguilar

Christian Nodal gasta millones en Ángela Aguilar y destina una pensión mínima a su hija Inti, según Javier Ceriani (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El contraste entre los gastos millonarios de Christian Nodal en su relación con Ángela Aguilar y la suma que destina a la manutención de su hija Inti, fruto de su vínculo con Cazzu, ha generado controversia tras las revelaciones del periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube.

Según Ceriani, mientras el cantante mexicano realiza desembolsos cuantiosos en propiedades y lujos para Aguilar, la pensión que entrega a Cazzu para el sustento de Inti resulta mínima y, en ocasiones, ni siquiera se paga puntualmente.

Ceriani detalló que Nodal ha invertido millones de dólares en su matrimonio con Ángela Aguilar. Entre los bienes adquiridos, el periodista mencionó un rancho de entre 4 y 5 millones de dólares junto al de Pepe Aguilar, una casa en Dallas, otra en Tucson, varios ranchos en México y una propiedad en Cañuelas, Argentina.

“Nodal gasta a lo loco, porque es lo que más le conviene antes de dárselo al SAT, porque si no se lo van a quitar”, afirmó.

El periodista Javier Ceriani revela el contraste entre los lujos de Nodal y la manutención de su hija con Cazzu (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Además, Ceriani afirmó que los viajes en avión privado junto a Aguilar suponen un gasto aproximado de USD 25.000 por trayecto, mientras que las joyas de la cantante superan los USD 10.000 en valor.

La ropa y los sombreros alcanzan los USD 250.000, y las tarjetas de crédito, sin límite, permiten a Aguilar realizar compras de entre USD 50.000 y USD 100.000. El periodista también aseguró que Nodal le obsequió a Aguilar un collar cuyo valor supera los USD 100.000.

En contraste, la situación de Cazzu y su hija Inti es muy diferente. Ceriani sostuvo que, pese al nivel de vida de Nodal, la pensión que recibe la menor es “humillante”.

Mientras Ángela Aguilar disfruta de viajes y joyas de alto valor, la hija de Cazzu y Christian Nodal recibe una pensión que muchos consideran insuficiente, según reveló Javier Ceriani (TikTok // IG: @angela_aguilar_)

Según el periodista, el encargado de entregar el dinero es el peón del rancho de Nodal en Argentina, quien lleva el efectivo cada mes a Cazzu, aunque en ocasiones se producen retrasos en el pago. Ceriani afirmó:

“Tengo la miserable cifra de cuánto le da Christian Nodal a Cazzu por la manutención de Inti... Lo que le paga Nodal a Cazzu para que mantenga a su hija en Argentina es humillante, Julieta paga el kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar donde viven”.

El monto exacto, según Ceriani, asciende a USD2.500 mensuales (alrededor de 46.000 pesos mexicanos), una cifra que, en palabras del periodista, representa apenas el 0,0001 % de la fortuna de Nodal.

“Le paga, me confirman que es con dinero en efectivo, supuesta y alegadamente, solo unos míseros dos mil 500 dólares (alrededor de 46 mil pesos mexicanos), de la cuantiosa fortuna que tiene Nodal, su hija vale el 0.0001% de su salario”.

Las cifras reveladas por Javier Ceriani sobre los gastos de Christian Nodal en su relación con Ángela Aguilar han dejado a muchos boquiabiertos, especialmente al compararlas con la pensión de su hija (Instagram)

Ceriani subrayó que este pago se realiza en efectivo y que la responsabilidad de cubrir los gastos esenciales de Inti recae en su madre, quien afronta el costo del jardín de infantes, la cobertura médica, la alimentación, la ropa y la vivienda.

Por otra parte, Ceriani indicó que, hasta el momento, Nodal no ha buscado a su hija Inti, aunque sí envió a sus abogados para solicitar a Cazzu el permiso necesario para ver a la menor durante la actual visita de la cantante argentina a México, donde se encuentra cumpliendo compromisos laborales.