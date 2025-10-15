México

¿Qué provocó la falla en la señal de la telefonía Bait?

Por medio de redes sociales, usuarios de la telefonía Bait dieron a conocer que les estaba fallando su señal

Por Miguel Flores

La falla se reportó el
La falla se reportó el pasado martes. (Unsplash)

Miles de usuarios en México se quedaron sin señal ni acceso a datos móviles el pasado martes 14 de octubre debido a una caída masiva del servicio de Bait, la operadora móvil propiedad de Walmart. El incidente, reportado ampliamente en plataformas como Downdetector, alcanzó su punto crítico en la franja de las 13:00 a 15:00 horas, periodo en que se registraron más de 3,600 reportes de afectaciones en todo el país.

La interrupción comenzó poco después del mediodía, pues los primeros avisos se emitieron cerca de las 12:11 PM, momento en el cual usuarios de distintas regiones reportaron problemas para efectuar llamadas y acceder a internet. La situación se agravó con rapidez, dejando a numerosos clientes sin conectividad y generando inquietud en redes sociales por la falta de información precisa sobre el motivo de la falla.

Altán Redes aparece en el centro del incidente, ya que esta empresa provee la infraestructura de conectividad utilizada por diferentes operadoras móviles virtuales (OMV) en México, incluidas Bait, FreedomPop, Oxxo Cel, Megacable Móvil, entre otras. Si bien la imagen visible de la caída corresponde a la marca Bait, otras operadoras también se vieron perjudicadas por la interrupción en la red de Altán.

A pesar de las dimensiones de la afectación, al cierre del martes Altán Redes no había emitido aún un comunicado oficial que explicara las causas concretas del problema. Todo indica que la red principal de Altán experimentó una interrupción generalizada, lo que dejó millones de dispositivos sin servicio de voz ni datos.

Ante el volumen de quejas, Bait utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (@baitmxoficial) para reconocer públicamente la existencia de una “afectación general en algunas líneas”. En su mensaje, la compañía subrayó que no es necesario generar reportes individuales, pues su equipo técnico trabaja para normalizar el servicio a la brevedad. Hasta ese momento, no se ofreció una estimación oficial sobre el tiempo que tomaría restablecer la conectividad ni se especificaron las causas técnicas del incidente.

Como alternativa, Bait sugirió a los clientes afectados optar temporalmente por una segunda línea o conectarse a una red Wi-Fi, ante la imposibilidad de restablecer de inmediato las comunicaciones móviles. El incidente, además de afectar la capacidad de llamar o navegar en internet, impactó a otras OMV que dependen de la misma infraestructura de Altán.

Según las métricas reportadas en Downdetector, el 90% de los usuarios indicó que estaba completamente sin señal, un 5% reportó problemas exclusivos en la conexión de internet móvil y otro 5% experimentó fallas con el servicio telefónico. La dispersión geográfica de los reportes abarca diversos estados, lo que recalca el alcance nacional de la interrupción.

El episodio del pasado martes pone de manifiesto la dependencia de múltiples operadores virtuales respecto a la red de Altán y cómo una afectación en la infraestructura puede escalar en minutos a una crisis nacional de intercomunicación móvil.

