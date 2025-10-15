México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 15 de octubre

Los fans tienen una alta expectativa por el capítulo

Por Mariana L. Martínez

fb/ExatlonMx
fb/ExatlonMx

Cada miércoles en la temporada nueve de Exatlón México está en juego la Batalla Colosal, el equipo ganador obtiene una recompensa mientras que los fans se mantienen en una gran expectativa.

El avance del capítulo 15 anticipa que las mujeres competirán en el circuito del engranaje por la medalla. Mari desestimó las habilidades de Valery Carranza, afirmando que no es especialmente rápida. Posteriormente, se librará la batalla colosal, donde Humberto intentará motivar a su equipo.

De acuerdo con los rumores de páginas de fans y spoilers, la Batalla Colosal la gana el equipo rojo hoy 15 de octubre.

El programa de televisión genera
El programa de televisión genera expectativa en su segunda semana CRÉDITO: Facebook/ExatlonMx

Es importante recordar que este resultado es sólo una aproximación hecha por los espectadores, quienes se dedican a medir el rendimiento de los deportistas, pero el público deberá esperar a verlo en pantalla a partir de las 19:00.

Qué es la batalla Colosal

La Batalla Colosal en Exatlón México es una competencia especial dentro del programa donde los atletas de ambos equipos se enfrentan en circuitos o pruebas de alto nivel de dificultad.

Este evento suele involucrar retos más exigentes y complejos que los habituales, poniendo a prueba la resistencia, velocidad, fuerza y habilidades estratégicas de los participantes.

Que pasó el martes en Exatlón

El reconocimiento a la perseverancia también tuvo lugar cuando, en el capítulo 13, los rojos felicitaron a Edna por permanecer en el equipo azul. Alejandro Humilde destacó que Edna “cayó bocas”, ya que muchos la daban por eliminada, y consideró que su permanencia fue una “cachetada de humildad” para quienes la subestimaron.

En una de las ceremonias, Aristeo manifestó que pidió a los azules que lo eliminaran para no restar puntos a su equipo, aunque esta explicación fue interpretada como un pretexto ante su racha de derrotas. Posteriormente, los equipos compitieron por la ventaja, resultando vencedores los rojos tras un enfrentamiento entre Ernesto y Paulet.

CRÉDITO: FB/ExatlonMx
CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La convivencia en la villa también ha sido motivo de fricción. Leo sugirió que las mujeres debían proteger a los hombres, quienes se encontraban en riesgo, mientras que Ernesto propuso que los hombres dejaran de cocinar como estrategia, sugiriendo que las mujeres hicieran lo mismo si se encontraban en peligro; sin embargo, Ernesto fue criticado por atacar a Karen, acusándola de no colaborar, a lo que Karen respondió que el equipo azul se caracteriza por las bromas pesadas y que ha debido acostumbrarse a ese trato.

En el equipo rojo, la situación no fue más favorable. Mario compuso un rap titulado “Insolencia Roja”, lo que fue considerado una distracción innecesaria frente a la necesidad de entrenar. Junto a Aristeo, Mario elaboró un “manual del rojo ideal”, que fue percibido como una muestra de soberbia y una traición a los valores tradicionales del equipo.

