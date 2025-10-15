El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

La cinta será estrenada en todas las salas de México el próximo jueves 16 de octubre. (Crédito: X/@Cinemex)

El Teléfono Negro 2 llegará muy pronto a todas las salas de cine en México de los distintos complejos cinematográficos del país.

La segunda parte de esta cinta de terror, que es una de las más esperadas de este 2025, se estrenará el próximo jueves 16 de octubre.

Debido a los diferentes avances que se han mostrado del filme de terror, muchas personas tienen altas expectativas por saber cuál es la continuación de esta historia de ‘El Raptor’.

Finney, interpretado por Mason Thames, vuelve a repetir este papel protagónico en la secuela de la historia de terror. Al parecer, no venció al secuestrador y asesino de niños en la anterior entrega.

'El Raptor' volverá pero no de la manera en que todos imaginamos. Foto: Archivo/Infobae México.

Por ello, ‘El Raptor’ vuelve, pero no de la manera en que toda la audiencia y los propios protagonistas creerían.

Más personajes vuelven a esta segunda parte de El Teléfono Negro, como la hermana de Finney: Gwendolyn Blake, la cual es interpretada nuevamente por Madeleine McGraw.

Por supuesto, y una de las grandes joyas de esta película es Ethan Hawke, quien otra vez atemorizará a todas las niñas y niños de Denver, Colorado, ya que repetirá su papel de ‘El Raptor’.

Los actores que interpretaron a los personajes principales en la entrega anterior volverán en esta segunda parte. Foto: Blumhouse Productions.

Las películas de terror normalmente contienen muchas escenas explícitas, sangrientas o no aptas para todo público. El teléfono negro 2 no podrá ser vista por toda la audiencia o por lo menos tendrán que comprobar su edad, ya que la clasificación ya fue asignada una vez que la película esté en exhibición en todas las salas de cine de México este próximo jueves 16 de octubre.

¿Cuál será la clasificación de ‘El Teléfono Negro 2′, una vez que se estrene en todas las salas de cine de México?

De acuerdo con lo consultado por las principales cadenas de cine en todo el país, la película cuenta con dos clasificaciones hasta el momento, las cuales los fans tienen que tomar en cuenta.

La cinta llegará a cines mexicanos este próximo jueves 15 de octubre. Crédito: X/@UniversalMX,

En uno de los principales complejos cinematográficos del país, El Teléfono Negro 2 tiene asignada la clasificación B15, por lo que únicamente personas mayores a 15 años podrán entrar a las salas de cine para ver la película.

Por otra parte, el filme de terror en otra de las cadenas de cine tiene una clasificación de TBC, que quiere decir “Por confirmar”. Esto porque la empresa aún no cuenta con una edad oficial establecida para la audiencia que quiera disfrutar la segunda parte de la cinta de horror.

La película cuenta con clasificación B15 y TBC en las dos principales cadenas de cine. Foto: Archivo/Infobae México.