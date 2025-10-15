Disminuyen reportes vinculados a personas con discapacidad visual en C5 CDMX

MÉXICO, D.F., 27ABRIL2015.- Decenas de invidentes y débiles visuales que se dedican al comercio en el metro, mantienen un plantón afuera del edificio de Gobierno del Distrito Federal para exigir que no sean retirados del metro después de que la semana antepasada fueron retirados sus locales en la estación Hidalgo. Las personas miembros de la Asociación mexicana por el trato humano, social y cultural de los invidentes y debiles visuales, realizan actividades culturales en el parque de Bolsillo para que los transeúntes observen los que pueden hacer. FOTO:Cuartoscuro

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reportó que, de enero a octubre de 2025, recibió 162 reportes relacionados con personas con discapacidad visual, lo cual representa una disminución del 34.1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 246 reportes.

Con ayuda del 911

Cabe decir que el 87.7% de los folios se generan a través de llamadas al 911. Entre los motivos más frecuentes destacan:

Agresiones a personas.

Problemas con franeleros.

Presencia de personas sospechosas.

Escándalos.

Violencia familiar.

Vehículos obstruyendo espacios públicos.

Las alcaldías con mayor número de reportes son Coyoacán (25.98%); Cuauhtémoc (22.55%); le siguen Iztapalapa (12.01%); después Gustavo A. Madero (7.60%); y Azcapotzalco (6.62%).

“El personal de las líneas de emergencia debe estar capacitado en la atención a personas con discapacidad. Es fundamental garantizar un trato digno, basado en el reconocimiento de sus derechos”, manifestó Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5.

Capacitación y sensibilización

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Ciegas y con Discapacidades Visuales, este 15 de octubre, el C5 participó en el curso-taller “Toma de Conciencia e Inclusión”, impartido por el Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD).

Es así que 19 servidoras y servidores públicos del organismo conocieron los diferentes tipos de discapacidad visual y realizaron ejercicios vivenciales para comprender las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Entre las actividades se incluyeron recorridos en silla de ruedas, desplazamientos con bastones y acompañamiento de un perro guía.

Estas experiencias permiten a los funcionarios sensibilizarse sobre la necesidad de adaptar los servicios de emergencia a todas las personas, garantizando accesibilidad y trato equitativo.

La inclusión en la atención a emergencias

Las capacitaciones y mesas de trabajo con personas con discapacidad forman parte de las acciones permanentes del C5 para impulsar una cultura institucional de inclusión, promover el trato digno y diseñar protocolos de atención más accesibles.

Con estas medidas, se busca beneficiar a las más de 730 mil personas con discapacidad que habitan en la CDMX, garantizando que los servicios de emergencia respondan de manera efectiva a sus necesidades específicas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 44% de la población mexicana presenta algún tipo de discapacidad visual, lo que resalta la importancia de fortalecer la capacitación del personal y adecuar los servicios públicos para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades.