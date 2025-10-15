Detienen a presunto asaltante en la Central de Abasto de la CDMX

Una joven había denunciado ser víctima de robo por parte del presunto asaltante. Foto: (iStock)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de un robo con violencia cometido al interior de la Central de Abasto (CEDA), ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en la zona de Subasta y Productores, en el cruce con el Andén 2, cuando una joven de 26 años solicitó el apoyo de los oficiales comisionados a tareas de vigilancia dentro del complejo comercial.

La mujer denunció que momentos antes, un sujeto la amagó con una navaja y la despojó del dinero en efectivo que llevaba consigo. La víctima identificó al presunto agresor, quien intentaba huir corriendo por los pasillos del mercado.

La detención fue comunicada por la SSC. Foto: (Captura de pantalla)

Los uniformados actuaron de inmediato y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. Conforme a los protocolos de actuación policial, se le realizó una revisión preventiva, en la que se le encontró una charrasca de aproximadamente 15 centímetros de longitud, así como una cantidad de dinero en efectivo que la denunciante reconoció como suyo.

El detenido, de 34 años de edad, fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

Este hecho se suma a otros casos que han puesto en evidencia los desafíos de seguridad dentro de la Central de Abasto, considerada el principal centro de distribución de alimentos de la Ciudad de México y uno de los más grandes de América Latina. La CEDA, ubicada en la zona oriente de la capital, es un complejo que abarca más de 300 hectáreas y en el que operan diariamente más de 90 mil personas, incluyendo comerciantes, transportistas, cargadores y clientes.

La SSC refuerza seguridad en la Central de Abasto. (REUTERS / Carlos Jasso)

Aunque es un punto neurálgico para la economía de la ciudad y del país, la magnitud y dinamismo de la Central de Abasto también la han convertido en un espacio vulnerable a delitos como robos, extorsiones y comercio informal fuera de la legalidad. Por ello, la SSC mantiene presencia permanente de elementos policiales en sus instalaciones, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de quienes ahí trabajan o acuden a realizar compras.

Las autoridades han reiterado su compromiso para reforzar la vigilancia en este tipo de espacios, con acciones preventivas, operativos de revisión y coordinación con la administración de la CEDA, a fin de garantizar condiciones seguras para la población.

La SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo y a confiar en los cuerpos de seguridad, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir la delincuencia.