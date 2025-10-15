México

Alito Moreno condena asesinato de exedil Gaby Mejía: “Este crimen no puede quedar impune”

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, dio a conocer lo sucedido, donde otra persona resultó lesionada

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Gabriela Mejía fue asesinada este
Gabriela Mejía fue asesinada este 14 de octubre de 2025. (Foto: Facebook: Gabriela Mejía)

Luego de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, diera a conocer el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, se pronunció a través de su cuenta de X sobre este lamentable crimen.

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”, compartió el también senador.

Alito Moreno describió a Gaby Mejía como una mujer “valiente, entregada al servicio del pueblo. No sólo lideró: caminó, escuchó, gestionó, resolvió”, de quién dijo que siempre fue de “frente y sin miedo”.

El mensaje del dirigente nacional fue dirigido también hacia las autoridades, por lo que escribió: “Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia”. Agregó que este crimen no puede quedar impune.

Por otro lado, la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro: “Hacer de conocimiento de este pleno con tristeza y enojo por el asesinato recién perpretado por viles cobardes contra la ex alcaldesa. Que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”. 

Investigación con perspectiva de género

“La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc“, confirmó la Fiscalía de Colima.

También dio a conocer que derivado de un disparo con arma de fuego en la colonia El Cariño, otra persona resultó lesionada.

Tras el atentado, autoridades desplegaron personal para establecer un cerco perimetral en el lugar donde se registró la agresión contra la exfuncionaria, con el objetivo de recabar los primeros indicios relacionados con el caso. Hasta el momento, no se han reportado detenciones de personas vinculadas al homicidio.

La gobernadora instruyó a la Secretaría de Seguridad del estado para que colabore en las investigaciones utilizando los recursos disponibles. Los reportes iniciales indican que la víctima fue atacada por individuos que se desplazaban en una motocicleta. Asimismo, se informó que la persona que la acompañaba, un hombre herido durante el ataque, es su hermano.

Temas Relacionados

Alito MorenoGabriela MejíaIndira VizcaínoColimaCuauhtémocPRImexico-noticias

Más Noticias

Arranca Campaña Nacional de Vacunación Invierno 2025: ¿Qué vacunas ofrecerán?

La estrategia tiene como finalidad inmunizar a más de 50 millones de personas en todo el país

Arranca Campaña Nacional de Vacunación

Captan al senador Adán Augusto leyendo resultados del Portugal vs Hungría en medio de debate por inundaciones

Por segunda vez en menos de un mes, el senador morenista volvió a ser sorprendido prestando atención a contenidos ajenos al pleno durante un debate crucial

Captan al senador Adán Augusto

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

German Berterame adelantó a la Selección Mexicana y tras un penal, Alcívar emparejó el partido

Entre abucheos y entradas fuertes,

Avala comisión de Diputados impuesto a los sueros orales, cigarros y bebidas azucaradas

La medida de los electrolitos solo aplicará a las bebidas que no cumplan con la fórmula recomendada por la OMS

Avala comisión de Diputados impuesto

El video que revela el regreso de 31 Minutos a un concierto en México

El programa de parodia de noticiero tiene icónicas canciones

El video que revela el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de abastecimiento de

Desmantelan centro de abastecimiento de huachicol en Guanajuato con más de 5 mil litros de combustible

Reportan desaparición de joven buscadora en Mazatlán que habría recibido amenazas

La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El video que revela el

El video que revela el regreso de 31 Minutos a un concierto en México

Christian Nodal habría puesto a sus papás “entre la espada y la pared” al prohibirles ver a Cazzu

Top 10 Disney+ México: conoce el ranking de las mejores producciones del momento en la plataforma de streaming

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

DEPORTES

Entre abucheos y entradas fuertes,

Entre abucheos y entradas fuertes, México y Ecuador lo empatan a un gol

Aseguran que la pelea entre Canelo y Crawford habría dejado pérdidas económicas: " Fue financiada por Turki Al-Alshikh"

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años