Alito Moreno condena asesinato de exedil Gaby Mejía: “Este crimen no puede quedar impune”

Gabriela Mejía fue asesinada este 14 de octubre de 2025. (Foto: Facebook: Gabriela Mejía)

Luego de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, diera a conocer el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, se pronunció a través de su cuenta de X sobre este lamentable crimen.

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”, compartió el también senador.

Alito Moreno describió a Gaby Mejía como una mujer “valiente, entregada al servicio del pueblo. No sólo lideró: caminó, escuchó, gestionó, resolvió”, de quién dijo que siempre fue de “frente y sin miedo”.

El mensaje del dirigente nacional fue dirigido también hacia las autoridades, por lo que escribió: “Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia”. Agregó que este crimen no puede quedar impune.

Por otro lado, la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro: “Hacer de conocimiento de este pleno con tristeza y enojo por el asesinato recién perpretado por viles cobardes contra la ex alcaldesa. Que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.

Investigación con perspectiva de género

“La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc“, confirmó la Fiscalía de Colima.

También dio a conocer que derivado de un disparo con arma de fuego en la colonia El Cariño, otra persona resultó lesionada.

Tras el atentado, autoridades desplegaron personal para establecer un cerco perimetral en el lugar donde se registró la agresión contra la exfuncionaria, con el objetivo de recabar los primeros indicios relacionados con el caso. Hasta el momento, no se han reportado detenciones de personas vinculadas al homicidio.

La gobernadora instruyó a la Secretaría de Seguridad del estado para que colabore en las investigaciones utilizando los recursos disponibles. Los reportes iniciales indican que la víctima fue atacada por individuos que se desplazaban en una motocicleta. Asimismo, se informó que la persona que la acompañaba, un hombre herido durante el ataque, es su hermano.