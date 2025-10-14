¿Por qué Manola Díez se identifica como persona altamente sensible?

Díez compartió la anécdota durante una charla en 'La Granja VIP' junto a otros participantes (Azteca)

A pocos días de que comenzó La Granja VIP, Manola Díez ya ha acaparado la atención de los seguidores del reality.

La participante, conocida por involucrarse en múltiples conflictos dentro del programa, sorprendió a los demás concursantes y a la audiencia al revelar un aspecto personal que explica parte de su comportamiento.

Durante una acalorada discusión con Omahi el 14 de octubre, Manola mencionó que su psiquiatra le ha indicado que es una persona Altamente Sensible (PAS).

Esta declaración generó interés por parte del público, que busca comprender mejor su forma de reaccionar ante las tensiones del programa.

Manola Diez habría sido retirada de 'Escápate conmigo' tras incidente violento en Aguascalientes (IG)

¿Qué significa ser una Persona Altamente Sensible?

Según la UNAM y la Asociación de Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad PAS-España, este tipo de personas presentan un sistema nervioso altamente reactivo, lo que las hace más receptivas a estímulos y emociones.

Este rasgo,no se definiría como un trastorno, sino como un estilo de personalidad con ventajas y desafíos.

Manola Díez arremetió contra carolina Ross por no cooperar en las actividades de La Granja VIP Crédito: @lagranjavipmx,X

PAS España define cuatro pilares del comportamiento de las personas altamente sensibles:

Profundidad de Procesamiento (Depth of Processing): Las PAS analizan la información de manera intensa y reflexionan antes de actuar.

Facilidad de Sobreestimulación (Overarousability): La intensidad de los estímulos puede generar saturación, requiriendo tiempos de descanso.

Alta Emocionalidad y Empatía (Emotional intensity and empathy): Las PAS reaccionan intensamente y comprenden con facilidad los sentimientos de otros.

Sensibilidad Sensorial (Sensory sensitivity): Perciben detalles sutiles y son sensibles a luces, sonidos, olores o texturas.

Manola Díez recriminó poco apoyo de Carolina. (Infobae México / Jovani Pérez)

La UNAM añade que estas personas pueden sentirse abrumadas por situaciones de alta estimulación o absorber el estrés de quienes las rodean, aunque también poseen creatividad, intuición y una profunda conexión con su mundo interior y exterior.

Ante esto, la institución educativa recomienda a este tipo de personas que identifiquen los espacios o situaciones que los alteren para establecer límites.

Aprender a decir que no, practicar técnicas de respiración, meditación y también explicar la forma en la que se procesa el mundo con otras personas para que comprendan mejor.