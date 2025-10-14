México

¿Por qué deberías comer mandarinas este otoño? Propiedades y nutrientes

Es una fruta de temporada que combina sabor, aroma y múltiples beneficios para la salud

Por Lorna Huitrón

Con la llegada del otoño, los mercados y supermercados se llenan del característico aroma y color de las mandarinas, una fruta que no solo conquista por su dulzura, sino también por sus impresionantes beneficios para la salud.

Conocida científicamente como Citrus reticulata, la mandarina es un alimento versátil que puede consumirse fresca, en jugos, postres, ensaladas y hasta en infusiones o aceites esenciales obtenidos de su cáscara y hojas.

Una de las principales ventajas de esta fruta es su alto contenido de vitamina C y flavonoides, compuestos antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a prevenir resfriados y protegen contra el envejecimiento prematuro.

Además, sus fibras, como pectina, celulosa y lignina, favorecen la digestión, combaten el estreñimiento y actúan como prebióticos, estimulando la flora intestinal y reduciendo el riesgo de infecciones.

Beneficios para el corazón y control del colesterol

La mandarina es también una aliada para la salud cardiovascular. Sus fibras ayudan a disminuir la absorción de grasas y a reducir los niveles de colesterol “malo” o LDL, previniendo enfermedades como la aterosclerosis, derrame cerebral e infarto.

Sus antioxidantes, incluyendo flavonoides y vitamina C, protegen las células y mejoran la salud arterial, ayudando a controlar la presión arterial y reduciendo el riesgo de hipertensión.

Propiedades para la pérdida de peso y control de la diabetes

Gracias a su bajo índice glucémico y su contenido de fibra, la mandarina contribuye a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre, ayudando a prevenir la diabetes y a controlar esta enfermedad en quienes la padecen.

Asimismo, su capacidad para aumentar la saciedad la convierte en una fruta ideal para incluir en dietas destinadas a la pérdida de peso o al control del sobrepeso.

Salud de la piel, ojos y bienestar general

Los antioxidantes presentes en la mandarina también favorecen la salud de la piel, mejorando la formación de colágeno, la hidratación y la elasticidad, y protegiéndola de los daños causados por los radicales libres y los rayos UV.

Además, carotenoides como la luteína y la zeaxantina ayudan a mantener la salud ocular, previniendo cataratas y degeneración macular. Incluso la cáscara de la mandarina puede usarse en tés o aceites esenciales con propiedades relajantes, útiles para reducir el estrés y la ansiedad.

Una fruta versátil y de temporada

Más allá de sus beneficios para la salud, la mandarina es económica, deliciosa y fácil de encontrar en otoño, su temporada óptima. Consumir frutas de temporada permite disfrutar de alimentos más frescos, con mayor sabor y mejores nutrientes, al mismo tiempo que se apoya la producción local.

Incluir mandarinas en tu dieta diaria no solo mejora tu bienestar físico y mental, sino que también es una manera práctica de cuidar tu salud de forma natural y deliciosa. Este otoño, aprovechar esta fruta cítrica puede marcar una diferencia notable en tu alimentación y estilo de vida.

