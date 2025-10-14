México

María Alicia Delgado inspira con su historia: trabaja a los 76 años para ver graduarse a su hijo sordo

Para la actriz, su prioridad es garantizarle a su hijo una buena calidad de vida

Por Víctor Cisneros

Guardar
La actriz tuvo a su
La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

A sus 76 años, María Alicia Delgado, recordada por su entrañable papel de “La Abuela” en programas de comedia como Anabel y Derbez en Cuando, continúa activa en la televisión mexicana. Aunque podría disfrutar del retiro, la actriz ha decidido seguir trabajando para apoyar económicamente a su hijo Rafael, un joven sordo de 28 años que está por concluir su carrera universitaria.

El retiro no es opción

En entrevista con TVNotas, Delgado explicó que su prioridad es garantizarle a su hijo una buena calidad de vida y acceso a los aparatos auditivos que necesita. “Trae unos aparatos excelentes que tienen una superpotencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos”, compartió la actriz, quien actualmente participa en la telenovela Monteverde y el programa ¿Tú crees?

La actriz María Alicia Delgado compartió la razón por la que, a sus 76 años, no puede retirarse Crédito: Sale el Sol, YouTube

La historia de María Alicia es, en sí misma, un testimonio de fe y resiliencia. En 2019, durante una conversación con Sale el Sol, recordó que su embarazo fue un verdadero milagro. “A mí ya me habían dicho que no podía ser mamá. Por eso considero que la llegada de Rafa fue un milagro. Fue una increíble noticia”, contó. Sin embargo, el parto se adelantó: su hijo nació con solo 21 semanas de gestación, pesando 830 gramos.

“Cuando nació, el doctor le dijo al papá: ‘no creo que sobreviva 72 horas’. A la semana lo operaron del corazón, a corazón abierto”, relató. Rafael permaneció tres meses en terapia intensiva y superó múltiples complicaciones médicas. Sin embargo, el tratamiento que le salvó la vida tuvo consecuencias: “Por los medicamentos se quedó sordo. Tenía que tomarlos o se moría. Bendito sea Dios, está oralizado, habla, grita… pero perdió el oído al año”.

“Estoy muy orgullosa de él”

Pese a los pronósticos, Rafael logró salir adelante gracias a la dedicación de su madre. Desde que era pequeño, María Alicia se enfocó en su estimulación temprana y en brindarle educación especializada. Hoy, el joven estudia en una institución inclusiva y también apoya a otros estudiantes con discapacidad auditiva. “Estoy muy orgullosa de él, porque ayuda bastante a sus compañeros que no traen aparatos y no hablan. Les sirve de traductor”, expresó la actriz.

Pese a los pronósticos, Rafael
Pese a los pronósticos, Rafael logró salir adelante gracias a la dedicación de su madre. (Sale el Sol, YouTube)

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables, pero detrás de cámaras ha enfrentado desafíos enormes con determinación y amor. “Ya viene la graduación de Rafa y será un descanso en lo económico”, dijo con esperanza.

Hasta entonces, la actriz seguirá haciendo lo que mejor sabe: actuar con pasión y trabajar sin descanso para garantizarle un futuro a su hijo, el milagro que cambió su vida para siempre.

A lo largo de su
A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables. (Anabel, Facebook)

Temas Relacionados

María Alicia DelgadoAnabelMaternidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

Productores de tabaco alertan: aumento de impuestos a cigarros hundiría la economía de Nayarit

La iniciativa del gobierno federal para 2026 podría desplomar el sector tabacalero del principal estado productor del país

Productores de tabaco alertan: aumento

Wendolee aclara su estado de salud y revela por qué no estuvo en La Granja VIP

La exintegrante de La Academia supuestamente sería una de las integrantes del nuevo reality de TV Azteca

Wendolee aclara su estado de

La mañanera de hoy 14 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 14

Mujeres con Bienestar Edomex: estos son los cambios, checa quienes quedan fuera del programa

Se publicaron en la Gaceta de Gobierno las reglas de operación

Mujeres con Bienestar Edomex: estos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben su apoyo hoy martes 14 de octubre?

La SEP continúa con el calendario de depósitos correspondiente a octubre 2025 para los estudiantes beneficiarios de secundaria

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cárteles mexicanos se infiltraron en

Cárteles mexicanos se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania para aprender tácticas de guerra con drones

Rubén Moreira recuerda el asesinato de su sobrino durante la ofensiva contra Los Zetas en Coahuila

CJNG entrega despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Cómo entrar paso a paso

Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP

Wendolee aclara su estado de salud y revela por qué no estuvo en La Granja VIP

Lolita Cortés revela por qué aceptó entrar a La Granja Vip: “Fue la primera en firmar”

Sergio Mayer Mori compara La Granja VIP con uno de sus viajes escolares a Oaxaca y redes reaccionan: “El privilegio”

Cazzu responde a la polémica por el regalo “barato” que Nodal le habría dado a Inti en su cumpleaños

DEPORTES

México vs Ecuador: cuándo, a

México vs Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación