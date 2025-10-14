María Alicia Delgado inspira con su historia: trabaja a los 76 años para ver graduarse a su hijo sordo

La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

A sus 76 años, María Alicia Delgado, recordada por su entrañable papel de “La Abuela” en programas de comedia como Anabel y Derbez en Cuando, continúa activa en la televisión mexicana. Aunque podría disfrutar del retiro, la actriz ha decidido seguir trabajando para apoyar económicamente a su hijo Rafael, un joven sordo de 28 años que está por concluir su carrera universitaria.

El retiro no es opción

En entrevista con TVNotas, Delgado explicó que su prioridad es garantizarle a su hijo una buena calidad de vida y acceso a los aparatos auditivos que necesita. “Trae unos aparatos excelentes que tienen una superpotencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos”, compartió la actriz, quien actualmente participa en la telenovela Monteverde y el programa ¿Tú crees?

La actriz María Alicia Delgado compartió la razón por la que, a sus 76 años, no puede retirarse Crédito: Sale el Sol, YouTube

La historia de María Alicia es, en sí misma, un testimonio de fe y resiliencia. En 2019, durante una conversación con Sale el Sol, recordó que su embarazo fue un verdadero milagro. “A mí ya me habían dicho que no podía ser mamá. Por eso considero que la llegada de Rafa fue un milagro. Fue una increíble noticia”, contó. Sin embargo, el parto se adelantó: su hijo nació con solo 21 semanas de gestación, pesando 830 gramos.

“Cuando nació, el doctor le dijo al papá: ‘no creo que sobreviva 72 horas’. A la semana lo operaron del corazón, a corazón abierto”, relató. Rafael permaneció tres meses en terapia intensiva y superó múltiples complicaciones médicas. Sin embargo, el tratamiento que le salvó la vida tuvo consecuencias: “Por los medicamentos se quedó sordo. Tenía que tomarlos o se moría. Bendito sea Dios, está oralizado, habla, grita… pero perdió el oído al año”.

“Estoy muy orgullosa de él”

Pese a los pronósticos, Rafael logró salir adelante gracias a la dedicación de su madre. Desde que era pequeño, María Alicia se enfocó en su estimulación temprana y en brindarle educación especializada. Hoy, el joven estudia en una institución inclusiva y también apoya a otros estudiantes con discapacidad auditiva. “Estoy muy orgullosa de él, porque ayuda bastante a sus compañeros que no traen aparatos y no hablan. Les sirve de traductor”, expresó la actriz.

Pese a los pronósticos, Rafael logró salir adelante gracias a la dedicación de su madre. (Sale el Sol, YouTube)

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables, pero detrás de cámaras ha enfrentado desafíos enormes con determinación y amor. “Ya viene la graduación de Rafa y será un descanso en lo económico”, dijo con esperanza.

Hasta entonces, la actriz seguirá haciendo lo que mejor sabe: actuar con pasión y trabajar sin descanso para garantizarle un futuro a su hijo, el milagro que cambió su vida para siempre.

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables. (Anabel, Facebook)