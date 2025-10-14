México

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show

Por Ignacio Izquierdo

21:56 hsHoy

Eleazar Gómez le cuenta a Lolita Cortés cuando tuvo un accidente con un arnés en Aladín.

21:33 hsHoy

Sergio Mayer Mori opina en La Granja VIP de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

El “nuevo novio de México” piensa esto del triunfador del reality show de Televisa

Por Ignacio Izquierdo

Aldo de Nigris es un
Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Luego del éxito de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Tv Azteca estrenó su apuesta para conquistar a los fanáticos de los reality shows de encierro. La Granja VIP comenzó ya sus transmisiones y el público está encantado con el programa y sus “granjeros”.

21:17 hsHoy

Manola Diez rompe en llanto en La Granja VIP al hablar de cuando su hijo se fue de la casa. Incluso estuvo tan triste que pensó en morir.

20:46 hsHoy

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

El actor se convirtió en el primer capataz de La Granja VIP y celebró tomando vino con algunos de sus compañeros del reality

Por Adriana Castillo

La actriz uruguaya Bárbara Mori
La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

Sergio Mayer Mori desató controversia en redes sociales tras revelar, en La Granja VIP, que tuvo un amorío con una amiga de su famosa madre: Bárbara Mori.

20:46 hsHoy

Huelga en el SAT: qué

Línea 1 del Metro CDMX:

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de

Lauro Becerra, alcalde electo en

Comenzó el juicio contra el

Estados Unidos reanudó el traslado

El show de Cristiano Ronaldo

