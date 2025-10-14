La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

Sergio Mayer Mori desató controversia en redes sociales tras revelar, en La Granja VIP , que tuvo un amorío con una amiga de su famosa madre: Bárbara Mori .

Manola Diez rompe en llanto en La Granja VIP al hablar de cuando su hijo se fue de la casa. Incluso estuvo tan triste que pensó en morir.

Luego del éxito de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México , Tv Azteca estrenó su apuesta para conquistar a los fanáticos de los reality shows de encierro. La Granja VIP comenzó ya sus transmisiones y el público está encantado con el programa y sus “granjeros”.

Eleazar Gómez le cuenta a Lolita Cortés cuando tuvo un accidente con un arnés en Aladín .

Últimas noticias

Huelga en el SAT: qué pasará si tengo una cita para realizar trámites El organismo fiscal informó que la atención al público se mantuvo en casi todas sus instalaciones

Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán Clara Brugada explicó que el proyecto se pondrá a prueba en la renovada línea rosa

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de octubre Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 14 de octubre con baja de 0,43% Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales