La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

Eleazar Gómez le cuenta a Lolita Cortés cuando tuvo un accidente con un arnés en Aladín.
Luego del éxito de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Tv Azteca estrenó su apuesta para conquistar a los fanáticos de los reality shows de encierro. La Granja VIP comenzó ya sus transmisiones y el público está encantado con el programa y sus “granjeros”.
Manola Diez rompe en llanto en La Granja VIP al hablar de cuando su hijo se fue de la casa. Incluso estuvo tan triste que pensó en morir.
Sergio Mayer Mori desató controversia en redes sociales tras revelar, en La Granja VIP, que tuvo un amorío con una amiga de su famosa madre: Bárbara Mori.