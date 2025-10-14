(IG: @lagranjavipmx)

Ya comenzó La Granja ViP, un reality show nunca antes visto en la televisión mexicana que consiste en realizar las tareas propias de una granja y trabajar en equipo para lograrlo.

De domingo a viernes se transmiten galas especiales por el Canal Uno de TV Azteca, mientras que la transmisión en vivo se está disponible 24/7 a través de la plataforma de streaming Disney+.

A continuación te contamos cómo puedes acceder a la transmisión en vivo 24/7 del reality show, cómo puedes votar por tu granjero o granjera favorita y quiénes son todos los participantes.

¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en Disney+?

Descarga la aplicación Disney+ en un dispositivo inteligente o accede desde la página web disneyplus.com. Suscríbete con un correo electrónico y paga la mensualidad correspondiente. Hay planes desde los 149 pesos hasta los 319 pesos al mes; también existen planes anuales. Abre el buscador dentro de la aplicación y busca La Granja VIP 24/7. El buscador te mostrará las cámaras disponibles de la transmisión en vivo. Selecciona la cámara 1 o la cámara 2 y listo, podrás ver la transmisión en vivo de La Granja VIP.

¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en YouTube?

Entra a la aplicación YouTube en un dispositivo inteligente Busca el canal oficial de La Granja VIP México y listo.

Cabe mencionar que la transmisión en vivo en YouTube estará disponible de manera gratuita solo por las dos primeras semanas, después solo estará disponible en Disney+.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos maneras en las que puedes apoyar a tus participantes favoritos: a través del sitio web oficial del reality show y por medio de una aplicación.

Cómo votar desde la página web oficial

Busca la página: lagranjavip.tv/vota Selecciona a tu granjero o granjera favorita Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.

Cómo votar desde la APP TV Azteca EN VIVO

Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play) Ingresa la sección La Granja VIP. Selecciona a tu granjero o granjera favorita. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

Alfredo Adame (actor)

Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)

Kim Shantal (influencer)

Sandra Itzel (actriz y cantante)

Alberto del Río (luchador profesional)

César Doroteo (influencer y chico reality)

Manola Díez (actriz y modelo)

Enrique Mayagoitia (conductor)

Carolina Ross (influencer)

Liz Vega (actriz y bailarina)

Omahi (influencer)

La Bea (comediante)

Lolita Cortés (actriz)

Sergio Mayer Mori (actor)

Eleazar Gómez (actor)

Fabiola Campomanes (actriz)