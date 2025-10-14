México

Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP

Usuarios de redes sociales reportaron fallas o complicaciones para poder acceder a la transmisión en vivo del reality show

Por Adriana Castillo

(IG: @lagranjavipmx)
Ya comenzó La Granja ViP, un reality show nunca antes visto en la televisión mexicana que consiste en realizar las tareas propias de una granja y trabajar en equipo para lograrlo.

De domingo a viernes se transmiten galas especiales por el Canal Uno de TV Azteca, mientras que la transmisión en vivo se está disponible 24/7 a través de la plataforma de streaming Disney+.

A continuación te contamos cómo puedes acceder a la transmisión en vivo 24/7 del reality show, cómo puedes votar por tu granjero o granjera favorita y quiénes son todos los participantes.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lolita Cortés (Disney+)

¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en Disney+?

  1. Descarga la aplicación Disney+ en un dispositivo inteligente o accede desde la página web disneyplus.com.
  2. Suscríbete con un correo electrónico y paga la mensualidad correspondiente. Hay planes desde los 149 pesos hasta los 319 pesos al mes; también existen planes anuales.
  3. Abre el buscador dentro de la aplicación y busca La Granja VIP 24/7. El buscador te mostrará las cámaras disponibles de la transmisión en vivo.
  4. Selecciona la cámara 1 o la cámara 2 y listo, podrás ver la transmisión en vivo de La Granja VIP.
Díez compartió la anécdota durante
¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en YouTube?

  1. Entra a la aplicación YouTube en un dispositivo inteligente
  2. Busca el canal oficial de La Granja VIP México y listo.

Cabe mencionar que la transmisión en vivo en YouTube estará disponible de manera gratuita solo por las dos primeras semanas, después solo estará disponible en Disney+.

El debut de La Granja
¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos maneras en las que puedes apoyar a tus participantes favoritos: a través del sitio web oficial del reality show y por medio de una aplicación.

  • Cómo votar desde la página web oficial
  1. Busca la página: lagranjavip.tv/vota
  2. Selecciona a tu granjero o granjera favorita
  3. Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.
  • Cómo votar desde la APP TV Azteca EN VIVO
  1. Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play)
  2. Ingresa la sección La Granja VIP. 
  3. Selecciona a tu granjero o granjera favorita.
  4. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.
(Facebook La Granja VIP)
¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

  • Alfredo Adame (actor)
  • Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)
  • Kim Shantal (influencer)
  • Sandra Itzel (actriz y cantante)
  • Alberto del Río (luchador profesional)
  • César Doroteo (influencer y chico reality)
  • Manola Díez (actriz y modelo)
  • Enrique Mayagoitia (conductor)
  • Carolina Ross (influencer)
  • Liz Vega (actriz y bailarina)
  • Omahi (influencer)
  • La Bea (comediante)
  • Lolita Cortés (actriz)
  • Sergio Mayer Mori (actor)
  • Eleazar Gómez (actor)
  • Fabiola Campomanes (actriz)

