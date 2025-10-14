Ya comenzó La Granja ViP, un reality show nunca antes visto en la televisión mexicana que consiste en realizar las tareas propias de una granja y trabajar en equipo para lograrlo.
De domingo a viernes se transmiten galas especiales por el Canal Uno de TV Azteca, mientras que la transmisión en vivo se está disponible 24/7 a través de la plataforma de streaming Disney+.
A continuación te contamos cómo puedes acceder a la transmisión en vivo 24/7 del reality show, cómo puedes votar por tu granjero o granjera favorita y quiénes son todos los participantes.
¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en Disney+?
- Descarga la aplicación Disney+ en un dispositivo inteligente o accede desde la página web disneyplus.com.
- Suscríbete con un correo electrónico y paga la mensualidad correspondiente. Hay planes desde los 149 pesos hasta los 319 pesos al mes; también existen planes anuales.
- Abre el buscador dentro de la aplicación y busca La Granja VIP 24/7. El buscador te mostrará las cámaras disponibles de la transmisión en vivo.
- Selecciona la cámara 1 o la cámara 2 y listo, podrás ver la transmisión en vivo de La Granja VIP.
¿Cómo entrar paso a paso a la transmisión en vivo 24/7 de La Granja VIP en YouTube?
- Entra a la aplicación YouTube en un dispositivo inteligente
- Busca el canal oficial de La Granja VIP México y listo.
Cabe mencionar que la transmisión en vivo en YouTube estará disponible de manera gratuita solo por las dos primeras semanas, después solo estará disponible en Disney+.
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Existen dos maneras en las que puedes apoyar a tus participantes favoritos: a través del sitio web oficial del reality show y por medio de una aplicación.
- Cómo votar desde la página web oficial
- Busca la página: lagranjavip.tv/vota
- Selecciona a tu granjero o granjera favorita
- Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.
- Cómo votar desde la APP TV Azteca EN VIVO
- Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play)
- Ingresa la sección La Granja VIP.
- Selecciona a tu granjero o granjera favorita.
- Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.
¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?
- Alfredo Adame (actor)
- Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)
- Kim Shantal (influencer)
- Sandra Itzel (actriz y cantante)
- Alberto del Río (luchador profesional)
- César Doroteo (influencer y chico reality)
- Manola Díez (actriz y modelo)
- Enrique Mayagoitia (conductor)
- Carolina Ross (influencer)
- Liz Vega (actriz y bailarina)
- Omahi (influencer)
- La Bea (comediante)
- Lolita Cortés (actriz)
- Sergio Mayer Mori (actor)
- Eleazar Gómez (actor)
- Fabiola Campomanes (actriz)