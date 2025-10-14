Diputados aprueban en lo general la Ley de Amparo con enmienda solicitada por Sheinbaum

En la sesión plenaria de este martes 14 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 345 votos en lo general la reforma a la Ley de Amparo, ya con la corrección solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su análisis y discusión en el Pleno, los legisladores presentaron alrededor de 300 reservas, las cuales serán desahogadas en lo particular.

El nuevo dictamen elimina el artículo transitorio, aprobado de última hora por el Senado, que abre la puerta a la retroactividad y que fue considerado como violatorio de la Constitución.

Legisladores de oposición votaron en contra, sin embargo, reunieron solo 131 votos y se espera que la mayoría de Morena vaya desechando las reservas presentadas por el PRI y PAN.

Arturo Zaldívar propuso una serie de cambios a la reforma a la Ley de Amparo. | Presidencia

Claves de la reforma a la Ley de Amparo

La reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo introduce modificaciones clave al régimen transitorio, estableciendo que los casos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto seguirán su curso “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.

Esta disposición reemplaza la redacción previa que exigía la aplicación de las nuevas reglas a todos los asuntos pendientes.

El proyecto busca modernizar y armonizar los procedimientos del juicio de amparo, con el objetivo de garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y eficiente.

Entre las medidas destacadas se encuentra la posibilidad de presentar promociones de manera electrónica, aunque esta modalidad no será obligatoria para las personas quejosas, quienes mantendrán la libertad de elegir el formato.

Además, se incorpora el uso de firma electrónica y notificaciones digitales, y se establece que las autoridades deberán contar con un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, lo que permitirá mejorar la eficiencia y la comunicación oficial.

La iniciativa también aborda problemas como la coexistencia de formatos físicos y electrónicos, que genera cargas, errores e inequidades, así como el uso abusivo de medios de defensa fiscales con fines dilatorios, lo que afecta tanto la recaudación como la seguridad jurídica.

Con estos cambios, se pretende dotar de certeza jurídica a las partes y revisar de manera integral las prácticas procesales para fortalecer el derecho de acceso a la justicia.