México

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

El conjunto dirigido por Eduardo Arce fue eliminado por la Albiceleste en los Cuartos de Final

Por César Márquez

Guardar
La Selección Mexicana concluyó con
La Selección Mexicana concluyó con su participación en el Mundial Sub 20 el sábado pasado luego de perder ante Argentina en los Cuartos de Final. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana concluyó con su participación en el Mundial Sub 20 el sábado pasado luego de perder ante Argentina en los Cuartos de Final. El combinado azteca fue superado por la albiceleste y cayó 2 goles por 0 gracias a las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Así, el sueño de Mora y sus compañeros terminó y regresaron a casa para reportar con sus respectivos clubes, mientras que el conjunto argentino se medirá ante Colombia en las Semifinales del torneo juvenil.

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México Sub 20

En medio de la reciente eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, se generó debate respecto al desempeño del equipo en el programa en vivo Tercer Grado Deportivo, donde David Faitelson, periodista de TUDN, consideró que no era indispensable vencer a un rival como Argentina, aunque resaltó que el equipo mexicano debía competir al máximo nivel, tal como sucedió en otros mundiales bajo la dirección de Ricardo La Volpe en 2006 y Miguel Herrera frente a Países Bajos en 2014.

“Yo pensaba que no era necesario ganarle a Argentina. Era necesario competirle, por lo menos incomodarlo, como lo hizo la Selección de La Volpe en 2006, como lo hizo la Selección de Miguel Herrera con Países Bajos en 2014. Sacarle algún tipo de preocupación. Ahora, estos chicos yo no los voy a juzgar por lo que pasó en este partido, el balance sigue siendo positivo. Enfrentaron a grandes selecciones, mostraron personalidad, mostraron buen futbol”, comentó Faitelson.

Failtelson también otorgó un balance positivo a la actuación del combinado mexicano juvenil, destacando el esfuerzo y las actuaciones individuales observadas durante la competencia.

México fue eliminado por Argentina
México fue eliminado por Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 (ANDRÉS PINA/PHOTOSPORT)

México y su participación destacada en el Mundial Sub 20

Después de asegurar dos empates frente a Brasil y España, ambos con marcador de 2 a 2, la Selección Mexicana sub 20 dirigida por Eduardo Arce consiguió una importante victoria sobre Marruecos por 2 a 0 en su último partido de la fase de grupos. Gracias a estos resultados, el equipo nacional avanzó como segundo lugar del grupo C, lo que les permitió acceder a la etapa de eliminación directa del torneo.

Jorge Pietrasanta lanzó indirecta al
Jorge Pietrasanta lanzó indirecta al club América por el éxito de la sub-20 en el Mundial (X/ @miseleccionsubs)

En los Octavos de Final, México se midió ante el anfitrión Chile y logró una victoria significativa al imponerse 4 goles a 1, consolidando así su presencia entre las ocho mejores selecciones de la competencia. La destacada participación del conjunto mexicano en la fase de grupos y su actuación contundente en la primera ronda eliminatoria marcaron uno de los puntos altos del torneo para el equipo comandado por Arce.

Temas Relacionados

David FailtelsonMéxico Sub 20Selección Nacional de MéxicoCopa del Mundo Sub 20Argentina Sub 20mexico-deportes

Más Noticias

Huelga en el SAT: qué pasará si tengo una cita para realizar trámites

El organismo fiscal informó que la atención al público se mantuvo en casi todas sus instalaciones

Huelga en el SAT: qué

Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán

Clara Brugada explicó que el proyecto se pondrá a prueba en la renovada línea rosa

Línea 1 del Metro CDMX:

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés

Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show

La Granja VIP EN VIVO:

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de octubre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 14 de octubre con baja de 0,43%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El indicador de referencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lauro Becerra, alcalde electo en

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en “ofensiva” contra el narco, Sheinbaum aseguró desconocer del tema

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés

Sergio Mayer Mori opina en La Granja VIP de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

DEPORTES

Cabo Verde va al Mundial

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026