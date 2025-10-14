David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

La Selección Mexicana concluyó con su participación en el Mundial Sub 20 el sábado pasado luego de perder ante Argentina en los Cuartos de Final. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana concluyó con su participación en el Mundial Sub 20 el sábado pasado luego de perder ante Argentina en los Cuartos de Final. El combinado azteca fue superado por la albiceleste y cayó 2 goles por 0 gracias a las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Así, el sueño de Mora y sus compañeros terminó y regresaron a casa para reportar con sus respectivos clubes, mientras que el conjunto argentino se medirá ante Colombia en las Semifinales del torneo juvenil.

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México Sub 20

En medio de la reciente eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, se generó debate respecto al desempeño del equipo en el programa en vivo Tercer Grado Deportivo, donde David Faitelson, periodista de TUDN, consideró que no era indispensable vencer a un rival como Argentina, aunque resaltó que el equipo mexicano debía competir al máximo nivel, tal como sucedió en otros mundiales bajo la dirección de Ricardo La Volpe en 2006 y Miguel Herrera frente a Países Bajos en 2014.

“Yo pensaba que no era necesario ganarle a Argentina. Era necesario competirle, por lo menos incomodarlo, como lo hizo la Selección de La Volpe en 2006, como lo hizo la Selección de Miguel Herrera con Países Bajos en 2014. Sacarle algún tipo de preocupación. Ahora, estos chicos yo no los voy a juzgar por lo que pasó en este partido, el balance sigue siendo positivo. Enfrentaron a grandes selecciones, mostraron personalidad, mostraron buen futbol”, comentó Faitelson.

Failtelson también otorgó un balance positivo a la actuación del combinado mexicano juvenil, destacando el esfuerzo y las actuaciones individuales observadas durante la competencia.

México fue eliminado por Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 (ANDRÉS PINA/PHOTOSPORT)

México y su participación destacada en el Mundial Sub 20

Después de asegurar dos empates frente a Brasil y España, ambos con marcador de 2 a 2, la Selección Mexicana sub 20 dirigida por Eduardo Arce consiguió una importante victoria sobre Marruecos por 2 a 0 en su último partido de la fase de grupos. Gracias a estos resultados, el equipo nacional avanzó como segundo lugar del grupo C, lo que les permitió acceder a la etapa de eliminación directa del torneo.

Jorge Pietrasanta lanzó indirecta al club América por el éxito de la sub-20 en el Mundial (X/ @miseleccionsubs)

En los Octavos de Final, México se midió ante el anfitrión Chile y logró una victoria significativa al imponerse 4 goles a 1, consolidando así su presencia entre las ocho mejores selecciones de la competencia. La destacada participación del conjunto mexicano en la fase de grupos y su actuación contundente en la primera ronda eliminatoria marcaron uno de los puntos altos del torneo para el equipo comandado por Arce.