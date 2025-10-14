Conagua reporta 6 mil obras de drenaje y desazolve en nueve estados ante temporada de lluvias

El titular de Conagua, Efraín Morales López explicó la estrategia de protección a estados con mayor problema de inundaciones. (Crédito: Gobierno de México)

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó en La Mañanera del Pueblo que la institución estatal junto a la Secretaría de Marina se encuentran atendiendo a nueve estados con la creación de bordos, desazolve de ríos y se mejorarán los sistemas de recolección de lluvia así como drenajes para evitar las inundaciones en temporadas de lluvia.

De acuerdo con el titular, los estados con mayor atención de la CONAGUA son: Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Veracruz y Chiapas.

“Decir que se está trabajando en un programa integral para el desazolve de ríos y la conformación de bordos en conjunto con la Secretaría de Marina, son trabajos que nos han permitido sortear de mejor manera esta temporada de lluvias.

“Destacar que se está trabajando con estados y municipios a través del fondo de infraestructura social que refleja el orden de 6 mil obras que se realizan en todo el país con una inversión de alrededor de 11 mil millones de pesos”, destacó Efraín Morales en videollamada para La Mañanera.

Los programas incluyen más de 200 máquinas pesadas para atender los deslaves y contener las inundaciones. (FOTO: Presidencia)

Los trabajos que más destacan en los diferentes estados son:

Guerrero : Río de La Sabana, arroyo de San Agustín, los canales de: arroyo, el perro, el seco, el muerto, pluvial de Aguas Blancas

Tabasco : Río de la Sierra, Río Pichucalco, Río Samaria

Veracruz : Río Jolochero, Río Bobos, Río Chamapa

Hidalgo : Río Tula

Estado de México : Río Lerma

Tlaxcala : Río Atoyac

Querétaro : Río Lerma

Jalisco : Río Santiago

Chiapas: Río Suchiate

Fortalecimiento de colectores de lluvia y trabajos de construcción para evitar inundaciones

Asimismo, el titular de CONAGUA resaltó que la institución concentra trabajos de colector de lluvias en el Estado de México, específicamente en el municipio de Chalco, mismo que, de acuerdo a Efraín Morales, solucionó una problemática que llevaba décadas sin ser atendida.

“También se está trabajando en obras de infraestructura muy importantes como el colector de Chalco que nos ha permitido sortear de buena manera esta temporada de lluvias y que se pudiera resolver un problema que se suscitó durante décadas en dos colonias, en la colonia de Las Culturas y la colonia Jacalones y que en esta temporada de lluvias no se han visto afectadas gracias a esas obras que se realizaron”, resaltó el funcionario.

El titular informó por videollamada los avances de inversión de más de 6 mil millones de pesos. (FOTO: Presidencia)

En la conferencia matutina también se informó sobre trabajos de protección sobre lo bordos de estados con mayor incidencia de inundación como el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Guerrero.

Finalmente, Efraín Morales apuntó que la inversión también incluirá el mejoramiento de los sistemas de drenaje en diversos municipios de los nueve estados anteriormente mencionados y se preparará un pedido de maquinaria pesada para mejorar las capacidades operativas de desazolve de ríos.

“También estamos realizando trabajos de enrrocamiento y bordos de protección en las zonas más afectadas durante los fenómenos climatológicos.

“En obras de drenaje que tiene que ver con municipios en su mayoría y recordar que en la CONAGUA se realiza una inversión este año para adquirir maquinaria suficiente y recuperar capacidades operativas para realizar tareas de desazolve de ríos”, finalizó el funcionario.