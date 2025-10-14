México

Chef es señalado de clasista por comparar esquites callejeros con versión ‘gourmet’: “Huele feo y sabe gacho”

El propietario de Mesa Criolla en Xalapa fue acusado de clasista tras un video donde descalificó un esquite de 30 pesos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Las redes estallaron contra Javier
Las redes estallaron contra Javier García, quien comparó un antojito tradicional con su versión de lujo servida en tuétano.

El chef Javier García, propietario del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, Veracruz, se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un video en el que comparó unos esquites callejeros de 30 pesos con una versión “gourmet” de 230 pesos, lo que provocó una ola de críticas y acusaciones de clasismo gastronómico.

En el video viral, García muestra dos versiones del popular antojito mexicano. Primero, sostiene un vaso de unicel con esquites tradicionales, a los que describe con tono despectivo.

“Viene en un vaso de unicel, deben de ser unos 150 gramos y lo encuentras en cualquier esquina de tu pueblo. El sabor no está mal, nada del otro mundo”.

Posteriormente, presenta su propia creación, una versión servida en tuétano, acompañada de chutoro de atún aleta azul, crema de rancho, maíz cacahuacintle y queso ahumado, a la que calificó como “jodidamente buena”.

El chef reconoció que su
El chef reconoció que su intención era hacer contenido divertido, pero terminó siendo acusado de clasismo gastronómico.
“Este de acá es un esquite de 230 pesos, montado en tuétano, viene una tártara de chutoro de atún aleta azul, esquite de maíz cacahuacincle, crema de rancho, queso mazama ahumado, y sí, está jodidamente bueno. Sin duda, no es un esquite para todo el mundo… Vale bastante la pena darle una oportunidad. Y si no, pues seguramente cerca de tu casa habrá uno de 30 pesos”, expresó.

El tono sarcástico y su comparación con la comida callejera encendieron las redes. Usuarios lo acusaron de menospreciar la gastronomía popular mexicana, especialmente tras añadir que el esquite callejero “olía feo” y “estaba gacho”. La polémica creció con miles de comentarios, burlas y memes, convirtiendo el video en uno de los más discutidos del fin de semana.

Ante la ola de críticas, el chef publicó un segundo video para ofrecer disculpas públicas.

El propietario de Mesa Criolla en Xalapa fue acusado de clasista tras un video donde descalificó un esquite de 30 pesos. Crédito: Instagram / mesacriollamx
“Genuinamente, quiero ofrecer una disculpa por lo que publicamos anteriormente. Nunca fue mi intención ofender ni descalificar el trabajo de nadie. Quisimos hacer algo divertido… y pues claramente no fue un éxito”.
Usuarios calificaron de poco sincero
Usuarios calificaron de poco sincero su mensaje y aseguraron que prefieren los esquites de 30 pesos a su versión de lujo.

Reconoció que el tono del video original no fue el más adecuado y afirmó que respeta profundamente a quienes trabajan en la venta de alimentos, en especial a quienes preparan esquites.

“Soy el primero en aplaudir y respetar a quienes se dedican a cualquier actividad relacionada con los alimentos. También consumo esquites callejeros y jamás quise faltarle al respeto al plato ni a quienes lo preparan”.

Buscando reconciliarse con el público, cerró con una invitación poco común:

“Nos gustaría invitarlos el domingo a meterles una chela, meterles un esquité. Queremos contar historias alrededor de la mesa”.

Sin embargo, las críticas continuaron. Los internautas calificaron su disculpa como poco sincera, destacando comentarios como: “Tu disculpa para mí tiene un 3.5, 4 siendo generoso” o “Prefiero los esquites de $30 pesos que tu disculpa”.

El caso reavivó el debate sobre el clasismo en la gastronomía mexicana, recordando que los esquites representan una tradición popular y una fuente de sustento para miles de familias.

Temas Relacionados

chefchef Javier Garcíaesquitesviralrestaurante Mesa Criollamexico-virales

Más Noticias

La mañanera de hoy 14 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 14

‘La Granja VIP’: Adame humilla a Eleazar Gómez al ponerle cruel apodo que recuerda su pasado en prisión

‘El Golden Boy’ se burló del actor, quien fue castigado por la producción por hacer trampa durante la prueba de El Capataz

‘La Granja VIP’: Adame humilla

“¿Qué aporta a la sociedad?“: Mar de Regil desconoce a Marianne Gonzaga como influencer

La hija de la actriz que da vida a Rosario Tijeras fue contundente con su opinión

“¿Qué aporta a la sociedad?“:

Caso Kimberly Moya: retiran bloqueo del Periférico Norte tras 15 horas

Familiares de la joven y colectivos bloquearon la circulación en el Periférico Norte por más de 15 horas

Caso Kimberly Moya: retiran bloqueo

Quién es el Tío Pepe, mayoral de La Granja VIP

Su papel en este proyecto es supervisar al capataz y las actividades que realicen los granjeros en la granja

Quién es el Tío Pepe,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae integrante clave de “Los

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Fiscalía de CDMX confirma muerte del abogado David Cohen tras sufrir ataque armado en Ciudad Judicial

Cárteles mexicanos se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania para aprender tácticas de guerra con drones

Rubén Moreira recuerda el asesinato de su sobrino durante la ofensiva contra Los Zetas en Coahuila

CJNG entrega despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: Adame humilla

‘La Granja VIP’: Adame humilla a Eleazar Gómez al ponerle cruel apodo que recuerda su pasado en prisión

“¿Qué aporta a la sociedad?“: Mar de Regil desconoce a Marianne Gonzaga como influencer

Quién es el Tío Pepe, mayoral de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori se quita toda la ropa en La Granja VIP y redes sociales explotan: “Venga La Alegría descuidos”

“No soy la criada de nadie”: Manola Díez habla mal de Sergio Mayer Mori tras ser nombrado capataz en La Granja VIP

DEPORTES

Mercedes Moné lanza amenaza a

Mercedes Moné lanza amenaza a Persephone previo a su lucha por titulo mundial femenil del CMLL: “No tienes oportunidad ante mí”

México vs Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual