Así fue como Cazzu consiguió viajar con Inti a México pese a la negativa de Christian Nodal

La cantante argentina llegó a México para el inicio de su gira “Latinaje”. (cazzu / Instagram)

El arribo de Cazzu a la Ciudad de México el 13 de octubre sorprendió al público, ya que la artista argentina logró viajar con su hija Inti a pesar de la oposición legal de Christian Nodal, expareja y padre de la menor. La cantante desembarcó en el aeropuerto capitalino acompañada de su madre y la niña, en el marco de su gira Latinaje, cuyas presentaciones incluyen recintos en la capital, Guadalajara y Monterrey.

La presencia de Julieta Cazzu con su hija cobró relevancia debido al conflicto judicial que enfrenta con Nodal respecto al permiso de viaje internacional para la menor. Ante los medios reunidos en el aeropuerto, la artista habló sobre el proceso legal que le permitió viajar con su pequeña hija.

“Es un permiso unilateral, es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan…”, relató la autora argentina frente a la prensa, aclarando que el consentimiento del cantante mexicano no fue otorgado.

Cazzu explicó que el abogado de Nodal se comunicó para preguntar si podía ver a Inti. (Sale el Sol, YouTube)

Por otro lado, la cantante detalló que surgió una nueva comunicación del equipo legal de Christian para coordinar un posible encuentro entre el músico y su hija. “Ahora vamos a ver… Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla, y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos…”, señaló Cazzu, quien reafirmó su disposición para que padre e hija mantengan contacto.

Cabe recordar que el conflicto entre la expareja escaló el mes anterior, cuando la rapera expuso públicamente las trabas legales relacionadas con la custodia y los traslados de la niña. Según narró la propia Cazzu en el pódcast Se Regalan Dudas, la negativa del sonorense y su equipo a autorizar los viajes a Inti, generó un periodo de incertidumbre. La mediación exploró alternativas, como limitar la duración del permiso hasta cierta edad, pero la solución requirió finalmente la intervención de un juez.

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

En su relato de septiembre de 2025, Cazzu compartió el impacto emocional del proceso: “Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es de lo peor’. Cuando le dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevarme a mi hija conmigo. Es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”.