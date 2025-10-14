México

Así fue como Cazzu consiguió viajar con Inti a México pese a la negativa de Christian Nodal

La cantante argentina llegó a México para el inicio de su gira “Latinaje”

Por Cinthia Salvador

Guardar
La cantante argentina llegó a
La cantante argentina llegó a México para el inicio de su gira “Latinaje”. (cazzu / Instagram)

El arribo de Cazzu a la Ciudad de México el 13 de octubre sorprendió al público, ya que la artista argentina logró viajar con su hija Inti a pesar de la oposición legal de Christian Nodal, expareja y padre de la menor. La cantante desembarcó en el aeropuerto capitalino acompañada de su madre y la niña, en el marco de su gira Latinaje, cuyas presentaciones incluyen recintos en la capital, Guadalajara y Monterrey.

La presencia de Julieta Cazzu con su hija cobró relevancia debido al conflicto judicial que enfrenta con Nodal respecto al permiso de viaje internacional para la menor. Ante los medios reunidos en el aeropuerto, la artista habló sobre el proceso legal que le permitió viajar con su pequeña hija.

Es un permiso unilateral, es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan…”, relató la autora argentina frente a la prensa, aclarando que el consentimiento del cantante mexicano no fue otorgado.

Cazzu explicó que el abogado
Cazzu explicó que el abogado de Nodal se comunicó para preguntar si podía ver a Inti. (Sale el Sol, YouTube)

Por otro lado, la cantante detalló que surgió una nueva comunicación del equipo legal de Christian para coordinar un posible encuentro entre el músico y su hija. “Ahora vamos a ver… Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla, y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos…”, señaló Cazzu, quien reafirmó su disposición para que padre e hija mantengan contacto.

Cabe recordar que el conflicto entre la expareja escaló el mes anterior, cuando la rapera expuso públicamente las trabas legales relacionadas con la custodia y los traslados de la niña. Según narró la propia Cazzu en el pódcast Se Regalan Dudas, la negativa del sonorense y su equipo a autorizar los viajes a Inti, generó un periodo de incertidumbre. La mediación exploró alternativas, como limitar la duración del permiso hasta cierta edad, pero la solución requirió finalmente la intervención de un juez.

Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

En su relato de septiembre de 2025, Cazzu compartió el impacto emocional del proceso: “Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es de lo peor’. Cuando le dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevarme a mi hija conmigo. Es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalÁngela AguilarIntimexico-entretenimiento

Más Noticias

CJNG da despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz (video)

La entrega de despensas atribuidas al CJNG ocurrió mientras continúa la emergencia por inundaciones y la cifra de muertos y desaparecidos se incrementa en diversos estados

CJNG da despensas a damnificados

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 14 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

México: condiciones climáticas y pronósticos

La Granja VIP: Quién es el capataz de la primera semana

En medio de tensiones se llevó a cabo la primer prueba en el reality

La Granja VIP: Quién es

Sin retroactividad y con fuertes críticas, avanza la Ley de Amparo en comisiones en la Cámara de Diputados

La diputada Olga Sánchez Cordero alertó que las nuevas restricciones limitarán el acceso a la justicia para comunidades, colectivos y sectores vulnerables

Sin retroactividad y con fuertes

Quién es David Cohen, abogado atacado en CDMX, y a qué personajes representó

Reconocido por su trabajo como litigante civil y mercantil, David Cohen Sacal ha representado a figuras de alto perfil, incluidos Billy Álvarez y el actor Sebastián Rulli

Quién es David Cohen, abogado
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG da despensas a damnificados

CJNG da despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz (video)

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el capataz de la primera semana

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”