Asesinan a Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

La mujer fue víctima de un ataque (Facebook/Voces Diversas)

Un ataque armado derivó en la muerte Gabriela Mejía, quien en su momento fue alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima. El fallecimiento de la mujer fue confirmado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien exigió una investigación expedita.

“Hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada“, compartió la actual mandataria el 14 de octubre.

Investigación con perspectiva de género

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que fue un disparo con arma de fuego en la colonia El Cariño lo que resultó en que una persona quedara lesionada.

El mensaje de la gobernadora (Facebook/Indira Vizcaíno)

"La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc“, compartió la institución.

Tras el ataque, fue desplegado personal para generar un cerco perimetral en el sitio de la agresión contra la exfuncionaria y con ello recabar los primeros indicios. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas que pudieran estar ligadas con el homicidio.

De igual manera, la gobernadora ordenó a la Secretaría de Seguridad del estado que apoye en las indagatorias con las herramientas que tiene a su disposición.

La Fiscalía de Colima inició una carpeta de investigación por el ataque (X/@OscarAdrianL)

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...