Alejandro Moreno arremete contra Morena por asesinato de David Cohen: “Es el reflejo de un país sumido en la violencia”

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, criticó la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del abogado, David Cohen, quien fue víctima de un ataque directo en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el priista acusó que el asesinato del abogado “no es un hecho aislado” ni una casualidad, al considerarlo una “consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad” del gobierno morenista.

“El ataque contra el abogado David Cohen afuera de Ciudad Judicial, en la Ciudad de México, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un país sumido en la violencia, sin rumbo y sin autoridad que dé la cara.

“Esto no es casualidad. Es consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad del gobierno de MORENA. No hay estrategia, no hay resultados, no hay autoridad”, escribió en la red social.

En la misma publicación, señaló a las autoridades de desproteger a la población e hizo un llamado a no normalizar la violencia.

“El pueblo está solo, desprotegido, viviendo con miedo en un país donde el crimen manda y el gobierno calla. México no puede seguir así. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni aceptar la indiferencia de quienes tienen el poder y se esconden mientras crece el dolor de las víctimas”, agregó.

Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien ayer fue baleado en las inmediaciones de Ciudad Judicial, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque fue perpetrado por un joven de 19 años, identificado como Héctor “N”, quien disparó a corta distancia. Cohen, de 48 años, falleció en un hospital privado tras recibir seis disparos, uno en la cabeza.

El agresor fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma utilizada; el motivo del ataque aún no ha sido esclarecido.

Cohen era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados y representó a figuras como Guillermo “Billy” Álvarez y Sebastián Rulli. También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana.