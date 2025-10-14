México

Alejandro Moreno arremete contra Morena por asesinato de David Cohen: “Es el reflejo de un país sumido en la violencia”

El senador y dirigente nacional del PRI acusó que el asesinato no es un hecho aislado ni una casualidad

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Alejandro Moreno publicó una foto
Alejandro Moreno publicó una foto de Luisa María Alcalde con Hernán Bermúdez. | X- @alitomorenoc

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, criticó la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del abogado, David Cohen, quien fue víctima de un ataque directo en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el priista acusó que el asesinato del abogado “no es un hecho aislado” ni una casualidad, al considerarlo una “consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad” del gobierno morenista.

“El ataque contra el abogado David Cohen afuera de Ciudad Judicial, en la Ciudad de México, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un país sumido en la violencia, sin rumbo y sin autoridad que dé la cara.

“Esto no es casualidad. Es consecuencia de siete años de descontrol, improvisación y complicidad del gobierno de MORENA. No hay estrategia, no hay resultados, no hay autoridad”, escribió en la red social.

En la misma publicación, señaló a las autoridades de desproteger a la población e hizo un llamado a no normalizar la violencia.

“El pueblo está solo, desprotegido, viviendo con miedo en un país donde el crimen manda y el gobierno calla. México no puede seguir así. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni aceptar la indiferencia de quienes tienen el poder y se esconden mientras crece el dolor de las víctimas”, agregó.

Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien ayer fue baleado en las inmediaciones de Ciudad Judicial, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque fue perpetrado por un joven de 19 años, identificado como Héctor “N”, quien disparó a corta distancia. Cohen, de 48 años, falleció en un hospital privado tras recibir seis disparos, uno en la cabeza.

El agresor fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia. Las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma utilizada; el motivo del ataque aún no ha sido esclarecido.

Cohen era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados y representó a figuras como Guillermo “Billy” Álvarez y Sebastián Rulli. También fue catedrático en la Universidad Iberoamericana.

Temas Relacionados

Alejandro MorenoDavid CohenabogadoPRIMorenamexico-noticias

Más Noticias

‘La Oficina’: la versión mexicana de ‘The Office’ libera su primer adelanto y divide opiniones en redes

La serie promete convertirse en un espejo sarcástico del mundo laboral mexicano donde el caos, la jerarquía y la ironía se mezclan en un retrato tan cotidiano como hilarante

‘La Oficina’: la versión mexicana

La mexicana Helena Moreno es elegida alcaldesa de Nueva Orleans: promete una ciudad “que funcione para todos”

La elegida a alcaldesa es la segunda mujer en ese puesto y la primera de nacionalidad latina

La mexicana Helena Moreno es

Revelan que crimen organizado extorsiona y obliga a vender producto robado en Guanajuato

Grupos delictivos imponen venta de productos obtenidos sin controles sanitarios, afectando a pequeños comerciantes y consumidores en varios municipios

Revelan que crimen organizado extorsiona

Sheinbaum anuncia que Iniciativa Privada se suma para ayudar a damnificados por lluvias

Despensas y maquinaría es lo que inicialmente estarán aportando para contribuir ante la tragedia

Sheinbaum anuncia que Iniciativa Privada

Habitantes del Edomex en contra del aumento de pasaje

Usuarios denuncian cobros ilegales, unidades obsoletas y promesas incumplidas pese a las alzas tarifarias

Habitantes del Edomex en contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que crimen organizado extorsiona

Revelan que crimen organizado extorsiona y obliga a vender producto robado en Guanajuato

Aseguran armas largas, droga y dinero en efectivo tras cateo de propiedades de Nuevo León

Balaceras y drones con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Familias de Durango exigen acelerar investigaciones por desapariciones en el sur de Sinaloa | VIDEO

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

ENTRETENIMIENTO

‘La Oficina’: la versión mexicana

‘La Oficina’: la versión mexicana de ‘The Office’ libera su primer adelanto y divide opiniones en redes

Ella es La Bea, protagonista de los memes y edits más divertidos y virales de ‘La Granja VIP’

¿Por qué Manola Díez se identifica como persona altamente sensible?

Aldo de Nigris se entera que su abuela lo defendió de Mariana Botas y Doña Lety lo sostiene: “Reventé a la desgraciada”

Las Estrellas Bailan en Hoy: Kunno y Rosa brillan en la pista

DEPORTES

David Faitelson revela cuándo se

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

Allan Saint-Maximin explicó por qué aceptó llegar al América pese a las advertencias sobre inseguridad en México

A un año del triunfo de Carlos Sainz en el GP de México: así fue la última victoria de Ferrari en la Fórmula 1

¿Qué necesita la Selección de Costa Rica del Piojo Herrera para clasificar a la Copa del Mundo 2026?