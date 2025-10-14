Alejandra Guzmán reaparece tras operación de emergencia en la columna y manda contundente mensaje

(Foto AP/Lynne Sladky)

Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales tras la operación de emergencia en la columna a la que se sometió.

La Reina de Corazones compartió una actualización sobre su estado de salud y externó unas palabras de agradecimiento para sus fans por los mensajes de apoyo y buenos deseos por su pronta recuperación.

“Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto, tanto que he pasado en estos trece años”, comenzó.

La cantante se sometió a una operación de emergencia en la columna IG: @laguzmanmx

Y agregó: “Gracias a todos los fans, gracias a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que están conmigo de verdad.

La intérprete de Yo te esperaba no profundizó en detalles sobre su estado de salud, pero dejó entrever que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Además, compartió fotografías de las resonancias que se ha hecho en los últimos meses. Estas muestran el antes y después de su columna.

(IG: @laguzmanmx)

“Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando y vamos a seguir siendo felices. Los amo”, añadió.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el estado de salud de la cantante.

Cabe recordar que Pati Chapoy fue quien compartió la noticia sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán el pasado 8 de Octubre en Ventaneando; informó que la cantante había sido intervenida quirúrgicamente por problemas crónicos en su cadera y columna.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Alejandra Guzmán no ha aclarado el origen de la operación, sin embargo, podría estar relacionado con los problemas que desencadenó una operación estética en los glúteos, donde le inyectaron biopolímeros.

Derivado de ello, la cantante recibió dos prótesis de titanio en la cadera en 2016. Dos años después sufrió una fractura en la misma zona y cuatro años más tarde fue hospitalizada por una infección bacteriana.

Ahora, fue operada de emergencia en la columna y, según las imágenes, le fueron colocadas piezas de titanio.