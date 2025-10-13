México

Vuelve Jeans con adolescentes elegidas por Paty Sirvent, su papá y esposo: “Nueva generación”

Información revelada indica que Jeans volverá con nuevas cantantes, y no las ex integrantes del grupo de los 90, como se ha especulado

Por Armando Guadarrama

El regreso de Jeans genera
El regreso de Jeans genera entusiasmo entre sus seguidores y revive la nostalgia de los años 90 (IG)

La disputa por el uso del nombre JNS entre Bobo Producciones y el grupo Jeans, liderado por Paty Sirvent, escaló tras la difusión de comunicados contradictorios en redes sociales.

Bobo Producciones afirmó que el actual grupo JNS no tiene relación con el proyecto anunciado por Sirvent y advirtió que cualquier uso no autorizado de la marca podría derivar en acciones legales.

El nombre JNS no puede utilizarse en ningún proyecto o comunicación sin la autorización expresa y por escrito de Bobo Producciones”, señaló la empresa en su mensaje.

Desde la cuenta oficial de Jeans, se respondió que el nombre ‘JNS’, al ser un derivado de Jeans, pertenece a la agrupación original y que Bobo Producciones, junto a las integrantes actuales Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, lo han utilizado sin autorización durante años.

El grupo es un referente del pop mexicano de los 90.

El comunicado de Jeans detalló: “El nombre artístico ‘Jeans’ es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija Patricia Sirvent”.

El grupo Jeans argumentó que, el 16 de julio de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) resolvió la nulidad del derecho de uso por parte de Bobo Producciones y/o Kartisim, impidiendo legalmente a estas empresas utilizar la denominación ‘JNS’.

Además, en noviembre de 2021, notificaron ante notario público a las partes involucradas para que se abstuvieran de emplear el nombre. Posteriormente, la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución de Indautor, la cual no fue apelada y, por tanto, es definitiva.

La apertura de 'Jeans JNS
La apertura de 'Jeans JNS Oficial' en Instagram incrementa la incertidumbre sobre la nueva formación del grupo (IG)

El comunicado de Jeans sostuvo que las actuales intérpretes de temas como Enferma de amor y Dime que me amas han incurrido en un ilícito al usar un nombre registrado ante Indautor que no les pertenece.

Lamentamos sinceramente cualquier confusión que esta situación haya podido generar, pero es importante aclarar que se ha utilizado indebidamente el nombre artístico ‘JNS’ por más de cuatro años”.

Hasta el momento, Bobo Producciones ni las integrantes de JNS han respondido a las declaraciones de Paty Sirvent y el grupo Jeans.

Paty Sirvent afirma tener la
Paty Sirvent afirma tener la propiedad de los nombres 'Jeans' y 'JNS' (IG)

Una nueva generación de Jeans

El misterio en torno al “regreso de Jeans” después de 30 años ha generado especulaciones, como que algunas de las ex integrantes de la banda serían las encargadas de protagonizar el proyecto; sin embargo, un nuevo video dejaría entrever de qué se trata.

La cuenta oficial de Jeans publicó un clip de los preparativos del lanzamiento del nuevo grupo, y se puede ver un salón con un pánel compuesto por Alejandro Sirvent -manager original de Jeans en los 90-, Paty Sirvent, César Nava -político y esposo de Paty- y el coróegrafo Luis Roberto Pérez.

Paty Sirvent y su esposo César Nava lideran el proyecto. Crédito: Instagram

El clip deja ver también veladamente la presencia de mujeres adolescentes, siguiendo instrucciones del coreógrafo y siendo evaluadas por el pánel, lo que estaría confirmando que el proyecto se trata de una “nueva generación” de Jeans, con nuevas integrantes, y no el reencuentro de ex Jeans.

“Shh… algo grande está por llegar. Cada vez falta menos para conocernos ¡New Generation Alpha Jeans!“, se lee en la descripción que anuncia el lanzamiento de ‘Baila Jeans’, nuevo sencillo musical disponible el próximo 17 de octubre.

¿Qué alimentos pueden provocar el

Gobierno CDMX ayudará a Veracruz

Sentencian a tres integrantes del

Vales Mercomuna 2025: este día

