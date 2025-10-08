Detienen al influencer Wero Bisnero por el feminicidio de Renata en Atizapán

Wero Bisnero fue detenido el fin de semana por ser el principal sospechoso del feminicidio de Renata en Atizapán. (X/C4jimenez)

Rodolfo “N”, influencer que es mejor conocido en redes sociales como Wero Bisnero, fue detenido tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Renata, ocurrido en un complejo residencial ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El caso ha generado sorpresa e indignación en redes sociales y la comunidad local, luego de que se revelara que el presunto autor del crimen sería el famoso coach de vida, detenido desde el pasado 4 de octubre en el fraccionamiento privado Loma Antigua.

¿Qué se sabe de los hechos?

Detienen al Wero Bisnero. (X/C4jimenez)

Según la información dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, la agresión se registró en el inmueble donde residía Renata. Testigos refirieron que Rodolfo "N” ingresó al departamento de la víctima, ubicado en el octavo piso, tras lo cual ambos tuvieron una fuerte discusión. Luego, el hombre privó de la vida a Renata delante de su hija, menor de edad.

Cuando los elementos de seguridad inspeccionaron el lugar de los hechos encontraron una puerta de vidrio corredizo rota, con fragmentos de cristal en el piso de la sala-comedor, y junto al cuerpo de la víctima quedaron huellas de sangre de un adulto y una menor, aparentemente del agresor y la niña.

Después de perpetrar el ataque, el influencer regresó a su domicilio en el mismo edificio, en compañía de su esposa, Ana Paulina “N”. De acuerdo con los reportes, Ana Paulina “N” habría colaborado en los intentos para borrar la evidencia, pues ambos introdujeron la ropa manchada de sangre al horno de la estufa con el fin de quemarla.

En redes sociales se ha apuntado a que Renata presuntamente tenía una relación con el agresor, sin embargo, la familia ha negado que fuera pareja de El Wero Bisnero.

Intentó darse a la fuga

Así se promovía Wero Bisnero en sus redes sociales. (X/c4jimenez)

Elementos de la Policía Municipal de Atizapán acudieron al domicilio y sorprendieron al influencer intentando escapar vestido solo con ropa interior.

Minutos antes, el Wero Bisnero procuró huir en una camioneta blanca y chocó con la pluma de la caseta de salida del fraccionamiento en su desesperado intento por eludir a los oficiales. En el exterior, la camioneta presentaba sangre en la manija del conductor.

Al no lograr escapar en el vehículo, trató de huir a pie, pero fue interceptado rápidamente por los elementos policiales y empleados del fraccionamiento, hecho que quedó grabado en la cámara corporal de uno de los policías.

Su esposa también fue detenida y su proceso para analizar su participación sigue bajo revisión.

Lo vinculan a proceso

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se integró una carpeta de investigación por feminicidio y este martes un juez de control determinó la vinculación a proceso del Wero Bisnero por los hechos.

El feminicidio está tipificado en el Código Penal del Estado de México y contempla sanciones de hasta 70 años de cárcel. La Fiscalía no ha detallado si la esposa del influencer permanecerá detenida.

De acuerdo con las primeras versiones, el móvil podría estar vinculado a temas sentimentales y violencia de género. Las autoridades han subrayado que la investigación en torno al caso sigue en curso para esclarecer todas las circunstancias y determinar plenamente el grado de responsabilidad de los involucrados.

Quién es Wero Bisnero

Así se promovía Wero Bisnero en sus redes sociales. (X/c4jimenez)

Rodolfo “N”, conocido como Wero Bisnero, construyó una imagen pública en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok como coach de finanzas y emprendimiento, alcanzando más de 42.000 seguidores en TikTok, 12.000 en Facebook y más de 6.000 en Instagram.

Al momento, su página web y sus redes sociales han sido dadas de baja.

Sandoval se presentaba como experto en big data y negocios, asesor de una compañía de procesamiento de datos en tiempo real y responsable del blog y página elwerobisnero.com. Bajo su identidad de “coach”, respaldaba su discurso como proveedor de técnicas financieras y promotor de emprendimientos digitales ante miles de seguidores en esas plataformas.

La noticia del feminicidio de Renata ha desatado una amplia respuesta en redes, donde usuarios y comunidades demandan justicia bajo la etiqueta #JusticiaParaRenata.