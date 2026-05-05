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Día de la Madre en México y Estados Unidos: así es como ambas culturas celebrarán a las mamás el 10 de mayo

Una coincidencia en el calendario une tradiciones distintas con raíces históricas profundas y significados compartidos

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En 2026, México y Estados Unidos celebrarán juntos el Día de las Madres el domingo 10 de mayo, algo poco común en el calendario de ambos países. - Foto: (iStock)
En 2026, México y Estados Unidos celebrarán juntos el Día de las Madres el domingo 10 de mayo, algo poco común en el calendario de ambos países. - Foto: (iStock)

En 2026, el Día de las Madres tendrá una particularidad poco común: tanto México como Estados Unidos lo celebrarán el mismo día, domingo 10 de mayo. Esta coincidencia no suele ocurrir, ya que cada país sigue criterios distintos para marcar la fecha.

Mientras en México la celebración es fija cada 10 de mayo, en Estados Unidos se conmemora el segundo domingo del mes. La alineación de ambos calendarios convierte esta jornada en un momento singular que conecta dos formas culturales de honrar a las madres.

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Más allá de la coincidencia, la fecha resalta la importancia universal de la figura materna, con tradiciones que, aunque diferentes, comparten un mismo propósito: reconocer su papel en la sociedad.

Orígenes en México: una tradición con historia definida

El Día de la Madre en Perú se celebra en honor a todas las madres peruanas, reconociendo su sacrificio, amor y dedicación hacia sus hijos y familias.
México festeja el Día de las Madres cada 10 de mayo, una fecha fija originada en 1922 por iniciativa de Rafael Alducín y apoyada por instituciones educativas y religiosas.

En México, el Día de las Madres comenzó a celebrarse oficialmente en 1922. La iniciativa fue impulsada por el periodista Rafael Alducín, con el respaldo de instituciones educativas y sectores religiosos.

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La elección de mayo no fue casual. Este mes está dedicado a la Virgen María dentro de la tradición católica, lo que reforzó el simbolismo de la maternidad en el contexto cultural mexicano.

El día 10 también tiene una explicación práctica: en esa época, los pagos se realizaban en decenas, lo que facilitaba que las familias contaran con recursos para festejar. Aunque hay antecedentes en Oaxaca desde 1913, la celebración nacional se consolidó años después.

Estados Unidos: una conmemoración que se expandió al mundo

El Día de la Madre es una celebración universal que honra el amor incondicional, el sacrificio y la dedicación de las mamás en todo el mundo.
En Estados Unidos, el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo y fue oficializado en 1914 por el presidente Woodrow Wilson y el Congreso.

En Estados Unidos, el origen del Día de las Madres se remonta a 1908, gracias a la iniciativa de Ann Marie Jarvis. Su intención era crear un espacio para reconocer el papel de las madres en la vida social.

Años más tarde, en 1914, el Congreso y el presidente Woodrow Wilson oficializaron la fecha, estableciendo su celebración el segundo domingo de mayo. Este modelo fue adoptado posteriormente por decenas de países.

Con el tiempo, la festividad se convirtió en una tradición global, manteniendo su esencia de gratitud, aunque adaptándose a distintas culturas y costumbres.

Raíces antiguas de una celebración universal

Día de la Madre
El Día de las Madres se ha convertido en una celebración global, manteniendo la gratitud y adaptándose a diferentes culturas y costumbres alrededor del mundo.

Aunque su forma moderna es relativamente reciente, el reconocimiento a la maternidad tiene antecedentes en civilizaciones antiguas. En Egipto, por ejemplo, se rendía culto a Isis, figura asociada con la protección y la fertilidad.

En la antigua Grecia, la diosa Rea era honrada como madre de los dioses, mientras que en Roma se celebraba a Cibeles, otra representación vinculada con la maternidad y la naturaleza.

Estas tradiciones muestran que el homenaje a las madres trasciende épocas y culturas. La coincidencia de 2026 no solo une calendarios, también conecta una historia compartida que sigue vigente.

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