UNAM abre centro de acopio para afectados por inundaciones en Hidalgo, Puebla y Veracruz: lista de víveres

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirá a partir de este lunes 13 de octubre un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario para reunir insumos destinados a las comunidades damnificadas por las inundaciones que impactaron Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Esta iniciativa responde al llamado de emergencia derivado de las lluvias intensas que han provocado severos daños materiales y pérdidas humanas en la región desde el pasado 9 de octubre.
Las precipitaciones torrenciales han dejado hasta el momento 47 personas fallecidas y más de 50 mil viviendas afectadas en cinco estados. Las comunidades más castigadas pertenecen principalmente al norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, donde numerosas localidades permanecen aisladas por el colapso de caminos y puentes, situación que ha dificultado la llegada de ayuda prioritaria.
Ubicación y horario
La UNAM informó que el centro de acopio estará ubicado en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, adelante de las astas bandera, con horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
El acceso está abierto tanto para la Comunidad UNAM como para el público general. Para más información y actualizaciones, la universidad habilitó el sitio oficial acopio.unam.mx.
Lista de víveres
La convocatoria especifica de modo amplio la siguiente lista de insumos prioritarios:
- Agua embotellada: garrafones y bebidas rehidratantes.
- Ropa y accesorios en buen estado: ropa de bebé (recién lavada o nueva), biberones, juguetes.
- Alimentos enlatados y alimentos vigentes:
Aceite
Alimento para bebé
Alimento para mascotas
Arroz
Atún en lata o sobre
Avena
Azúcar
Café
Cereales
Chocolate
Desechables
Dulces empacados
Frijoles en lata o sobre
Fruta enlatada
Galletas empacadas
Harina de maíz o arroz
Jugos en tetrapak
Leche en polvo o líquida
Leche Nido
Lentejas
Mayonesa y aderezos
Mermelada
Tés
Sal
Salsas
Sardina enlatada
Sopas
Suplementos alimenticios
Verduras enlatadas
- Artículos de baño, higiene y limpieza:
Bolsas para basura
Cepillo de dientes
Cloro
Cubetas
Detergente
Escobas y esponjas
Fibras
Jabón de pasta y neutro
Jalador
Jerga
Limpiador multiusos
Pañales para adulto y para niño
Papel higiénico
Pasta dental
Productos de limpieza para mascota
Rastrillo
Shampoo
Talco para bebé
Toallas húmedas y sanitarias
Trapeador
Trapos
- Herramientas de mano y equipamiento de seguridad:
Botas de hule y de protección
Cascos
Chalecos de seguridad
Escobas
Extensiones eléctricas
Guantes de carnaza
Lámparas de mano y de techo
Lentes de seguridad
Marros
Martillos
Máscara de seguridad
Palas
Pinzas (varios tipos)
Picos
Pilas alcalinas AA y AAA
Insumos para primeros auxilios, medicamentos y material para curación:
Abatelenguas
Agua destilada y oxigenada
Alcohol
Algodón
Cinta adhesiva médica
Cubrebocas de tela
Curitas
Enjuague bucal
Gasas estériles de 10 cm
Gel antibacterial
Guantes de látex (preferentemente de nitrilo)
Guantes de distintos tamaños
Isodine
Jeringas (5, 10, 20 ml)
Lentes protectores
Mascarilla con bolsa de reservorio
Micropore
Rastrillo desechable
Repelente de insectos
Tijeras Lister y rectas
Toallas húmedas para desinfectar
Transpore
Vendas de 5 y 20 cm
Vendas de yeso
Vida suero oral
Emergencia nacional
Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el inicio del censo casa por casa desde el mismo lunes 13 de octubre. Según la mandataria, este esfuerzo coordinado implica la participación de tres niveles de gobierno y el despliegue sostenido de más de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 3 mil de la Marina.
El contexto de la emergencia queda marcado por el reporte oficial de daños: 18 muertos y más de 29 mil viviendas dañadas solo en Veracruz, mientras que en Puebla se han registrado 12 decesos y 16 mil viviendas afectadas. Las lluvias han interrumpido 18 carreteras federales, de las cuales solo cinco permanecen sin acceso.
Durante el domingo 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó el establecimiento de puentes aéreos destinados a entregar despensas, agua, medicamentos y evacuar personas vulnerables, en especial en localidades donde los caminos se mantienen cortados. La funcionaria aseguró que “nadie quedará desamparado”, en un mensaje dirigido a los afectados y difundido a través de sus canales oficiales.
El apoyo logístico ha involucrado la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que reportó la restauración del servicio eléctrico para 85% de los usuarios afectados, así como brigadas de la Conagua, junto a instituciones estatales y municipales.
Más de 146 refugios temporales continúan activos en la región, atendidos por brigadas civiles y militares, según medios oficiales. Actualmente, persisten operativos de limpieza, desazolve y entrega de víveres en distintas ciudades, incluyendo Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan y Huauchinango.
“Quienes requieran apoyo específico o rastreo de familiares pueden comunicarse al 079, línea de atención habilitada en la emergencia”, informó la presidenta Sheinbaum.